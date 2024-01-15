«Ночью плюс 15»: кто виноват в том, что вы мерзнете у себя дома?

Январские морозы стали большим испытанием для многих жителей страны, в том числе и для нарвитян. Серьезной проблемой оказалась температура воздуха во многих нарвских квартирах, которая опустилась аж до 16 градусов тепла. В чем же причина?
Сильный мороз всегда приносит неприятности и доставляет массу неудобств многим жителям Эстонии. Так, например, нарвитяне пострадали от довольно низких температур в собственных квартирах - где-то она составляла 19, 16, а где-то - даже 13 градусов тепла, хотя, согласно закону, температура в жилых помещениях не должна опускаться ниже 18 градусов. Rus.Postimees решил разобраться, от чего это зависит, и что нужно сделать для того, чтобы удержать тепло в доме.
«Куда обращаться? Где найти управу на бездействие правления? Председателю все равно! Дома плюс 16, полы - плюс 11!», «Ночью плюс 15, батареи работают на полную, счета сумасшедшие, а толку ноль», «В квартире 12-14 градусов, угловая квартира, второй этаж» - пишут некоторые нарвитяне в Facebook группе. Но есть и те, у кого дома настоящие тропики, поэтому речи о трех шерстяных носках и об игре в компьютер в варежках там не идет. Почему так?
Ирина Смирнова, бывший вице-мэр и нынешний советник мэра Нарвы Яна Тоотса, считает, что микроклимат в квартире зависит от многих факторов.
«Если мы говорим о температуре воздуха в жилых помещениях многоквартирного дома, то многое зависит от состояния здания и его элементов, теплопотерь, настроек отопительной системы и тд. Месторасположение квартиры и самого дома тоже может играть роль», - считает советник.
По словам Смирновой, есть примеры, когда в соседних квартирах и/или подъездах температура воздуха в жилых помещениях ощутимо разнится. В таком случае необходимо выяснить, по какой причине это происходит, какой план реконструкции подходит для конкретного многоквартирного дома. Советник уверена, что в вопросе утепления квартир не стоит играть в «очумелые ручки», и к этому делу лучшего всего привлекать специалистов.
«Самовольная замена радиаторов может повлиять не только на температуру воздуха в своей квартире, но и отразиться на общей работе отопительной системы. Такие работы нужно обязательно делать с привлечением профильных специалистов, согласно проектной документации и требованиям законодательных актов. Конечно, хорошо обратиться к председателю квартирного товарищества», - заявила она.
Не слишком хорошей, хоть и относительно бюджетной идеей можно считать попытку отопления помещений при помощи всевозможных радиаторов, так как это существенно повысит расходы на электроэнергию, а также может повлечь за собой риск внезапного возгорания. Внимательность квартирного товарищества и сотрудничество жильцов и председателя в вопросах отопления чрезвычайно важны.
«Случается, что единственное оперативное решение в случае холодов – это регулировка отопительной системы таким образом, что в других квартирах, где нет проблемы, температура повышается еще выше. Люди начинают открывать окна («отапливать улицу»), повышается плата за отопление. Но если других вариантов быстро решить проблему нет, то у председателя и правления не остается выбора. Поэтому необходимо отслеживать ситуацию и при необходимости поднимать вопрос на общем собрании. Решение всегда найдется», - говорит Смирнова.
Но при всем при этом одной из главных проблем в Нарве и Ида-Вирумаа остается проблема реновации многоквартирных зданий, а у каждого жилищного фонда будут свои проблемы и способы решения.
Что делать и куда бежать?
«Что именно необходимо сделать в рамках реконструкции конкретного многоквартирного дома в целях повышения энергоэффективности, может сказать технический специалист. Последние несколько лет мы с коллегами настойчиво советуем квартирным товарищам заказать энергоаудит до планирования и заказа строительных работ. Это очень важно, особенно при поэтапной реконструкции», - подчеркнула Смирнова.
По ее мнению, энергоаудит покажет самые слабые места. При заказе проекта стоит сразу запросить определение этапов, чтобы тем, кому непосильна полная реконструкция в один этап, могли грамотно спланировать строительные работы.
Бывает и так, что квартирные товарищества прибегают к утеплению торцов, и не достигают цели улучшить энергопотребление здания. Есть случаи, когда эффект от утепления торцов настолько минимален, что сами жители не верят в реконструкцию, говорит Ирина Смирнова.
«Последние два года неоднократно мы говорили о том, что причиной больших теплопотерь зачастую является неутепленная кровля, старые коммуникации, а первые этажи могут страдать из-за отсутствия утепления фундамента, входная дверь и стеклопакеты тоже являются источником потери тепла. Утепление фасада не всегда может стать первоначальным решением», - добавила советник нарвского мэра.
У квартирных товариществ есть возможность полностью или частично компенсировать реновацию зданий через государственный фонд KredEX, но заниматься этим готовы не все, и абсолютно по разным причинам. Например, Ида-Вирумаа в реновации домов был достаточно пассивен, и полностью реновированных домов на весь регион всего четыре.
«KredEX выделил пособие размером 9,4 миллиона евро для того, чтобы можно было реновировать дома. С 24 января можно будет ходатайствовать о компенсации на частичную реновацию - это 40%, или о компенсации на полную реновацию - 70%. Сейчас можно подавать на частичную и полную реновацию,», - рассказала Людмила Пеусса, консультант фирмы Kredex в Ида-Вирумаа, добавив, что сейчас квартирные товарищества потихоньку зашевелились.
Также можно обратиться к деньгам Справедливого перехода - к лету в рамках этого фонда должно быть выделено около 15 миллионов евро, и можно будет получить поддержку на полную реновацию в размере 70%, в случае реновации соседних домов - от двух и более - 80%, в случае заводской реновации - тоже 80%. Средства будут выделяться только на полную реконструкцию.
При помощи полной реновации расходы на тепло могут существенно снизиться - в среднем, до 52%, а иногда могут снизиться аж до 2/3. Экономия расходов на тепло при частичной реновации зависит как от вида проводимых работ по реконструкции, так и от состояния самого дома. По требованиям KredEX в результате реновации класс энергоэффективности дома должен подняться хотя бы на одну ступень, поэтому экономия расходов на тепло будет в любом случае.
КТ проявляют интерес
По словам Людмилы, интерес к компенсации очень большой, инфо-часы в Ида-Вирумаа посещает большое количество людей, заинтересованных в получении финансовой помощи. Однако, процесс получения компенсации на реновацию не так-то прост: для реновации необходимо согласие большего количества жильцов с наибольшей жилплощадью, и это не всегда просто. В такие сложные времена не все уверены, что хотят оплачивать реновацию, и из-за этого не дают согласие.
«При полной реновации дом получает и вентиляцию с рекуперацией тепла - это вентиляция, во время которой удаляемый воздух зимой передает тепло приточному, а летом наоборот – охлаждает его», - пояснила Пеусса, добавив, что, таким образом, дома тратят меньше энергии на тепло и могут даже выйти на отопительный сезон позже, а закончить его - раньше.
Полная реновация делает дом прочнее и продливает срок его эксплуатации, улучшает микроклимат и внешний вид здания, а также повышает стоимость жилья.
Специалист уверена, что ничто не мотивирует людей на реновацию собственного дома больше, чем пример реновированного соседнего. Таким образом, лучший способ для жителей нереновированных домов и холодных квартир действовать сообща, постоянно находясь в контакте с квартирными товариществами. Может быть, есть смысл переплатить сейчас, чтобы наслаждаться теплом и уютом собственного дома потом.