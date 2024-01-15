«Ночью плюс 15»: кто виноват в том, что вы мерзнете у себя дома?

«Самовольная замена радиаторов может повлиять не только на температуру воздуха в своей квартире, но и отразиться на общей работе отопительной системы. Такие работы нужно обязательно делать с привлечением профильных специалистов, согласно проектной документации и требованиям законодательных актов. Конечно, хорошо обратиться к председателю квартирного товарищества», - заявила она.

Не слишком хорошей, хоть и относительно бюджетной идеей можно считать попытку отопления помещений при помощи всевозможных радиаторов, так как это существенно повысит расходы на электроэнергию, а также может повлечь за собой риск внезапного возгорания. Внимательность квартирного товарищества и сотрудничество жильцов и председателя в вопросах отопления чрезвычайно важны.

«Случается, что единственное оперативное решение в случае холодов – это регулировка отопительной системы таким образом, что в других квартирах, где нет проблемы, температура повышается еще выше. Люди начинают открывать окна («отапливать улицу»), повышается плата за отопление. Но если других вариантов быстро решить проблему нет, то у председателя и правления не остается выбора. Поэтому необходимо отслеживать ситуацию и при необходимости поднимать вопрос на общем собрании. Решение всегда найдется», - говорит Смирнова.

Но при всем при этом одной из главных проблем в Нарве и Ида-Вирумаа остается проблема реновации многоквартирных зданий, а у каждого жилищного фонда будут свои проблемы и способы решения.

Что делать и куда бежать?