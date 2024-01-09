Объясняет психиатр: как справиться с панической атакой?

Если приступы паники с чувством страха и соматическими симптомами тревожности начинают повторяться и мешать повседневной жизни, диагноз панического расстройства можно поставить на основании конкретных критериев. Чтобы предотвращать приступы, полезно научиться контролировать свои мысли и сознание, сделав это либо самостоятельно, либо с помощью психотерапевта.

Паническое расстройство чаще поражает людей, которые более невротичны: они склонны больше волноваться в стрессовых ситуациях, чаще испытывают депрессию, страх и тревогу, а также воспринимают незначительные проблемы как крайне негативные и опасные.

Паническое расстройство обычно начинается у людей в середине третьего десятка лет жизни. Чаще всего оно встречается у женщин в возрасте от 25 до 34 лет и у мужчин в возрасте от 30 до 44 лет, причем это расстройство чаще встречается у женщин. Поскольку паническое расстройство мешает людям справляться с работой и личной жизнью и ухудшает общее качество жизни, проблему обязательно следует решать. Расстройство усугубляется и делается хуже поддающимся лечению, если сопровождается агорафобией - болезненным страхом перед нахождением в открытых пространствах.

Симптомы

Наиболее распространенными симптомами панической атаки являются учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание. Также могут возникнуть ощущение головокружения, жары или холода, стеснения в груди, сухости во рту, страха смерти или страха потерять сознание. Если подобные симптомы повторяются в определенных ситуациях, следует сначала обратиться к семейному врачу.