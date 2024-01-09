Полиция: пропавшие на юге Эстонии девочки нашлись

Днем во вторник полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения двух девочек, которые утром того же дня ушли из детских домов семейного типа и не вернулись.
Полиция получила информацию, что Карина и Маарья ушли из расположенных в Тарту и Эльва детских домов семейного типа, ничего не сказав об этом персоналу. У Карины не было с собой мобильного телефона, а смартфон Маарьи был отключен.
16-летняя Карина ушла из детского дома семейного типа в Тарту. Она и ранее покидала свое место жительства подобным образом и проводила время в торговых центрах.
16-летняя Маарья шла из детского дома семейного типа в Эльва.
Поздно вечером во вторник полиция сообщила, что патрульные обнаружили девочек на автовокзале в Пыльтсамаа. Их доставили обратно в детские дома семейного типа.