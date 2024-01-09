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Полиция: пропавшие на юге Эстонии девочки нашлись

Rus.Postimees
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Полиция.
Полиция. Фото: Urmas Luik

Днем во вторник полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения двух девочек, которые утром того же дня ушли из детских домов семейного типа и не вернулись.

Полиция получила информацию, что Карина и Маарья ушли из расположенных в Тарту и Эльва детских домов семейного типа, ничего не сказав об этом персоналу. У Карины не было с собой мобильного телефона, а смартфон Маарьи был отключен.

16-летняя Карина ушла из детского дома семейного типа в Тарту. Она и ранее покидала свое место жительства подобным образом и проводила время в торговых центрах.

16-летняя Маарья шла из детского дома семейного типа в Эльва.

Поздно вечером во вторник полиция сообщила, что патрульные обнаружили девочек на автовокзале в Пыльтсамаа. Их доставили обратно в детские дома семейного типа.

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