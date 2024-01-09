Внимание, розыск! Пропали две девочки

Сегодня утром полиция получила информацию, что Карина и Маарья ушли из расположенных в Тарту и Эльва детских домов семейного типа, ничего не сказав об этом персоналу. У Карины нет с собой мобильного телефона, а смартфон Маарьи отключен.

16-летняя Карина ушла из детского дома семейного типа в Тарту. Она небольшого роста, около 165 см. У нее каштановые волосы. Покидая свое место жительства, она была одета в темные джинсы, куртку с оранжево-черным узором зебры и темные сапоги. У девочки может быть с собой красный рюкзак. Карина и ранее покидала свое место жительства подобным образом и проводила время в торговых центрах.

Карина. Фото: Erakogu

16-летняя Маарья шла из детского дома семейного типа в Эльва. Она среднего роста и у нее темные волосы. Она была одета в красную парку, черные джинсы, темные сапоги и сине-голубую шапку.

Маарья. Фото: Erakogu

Поскольку девочки могут находиться в Тарту, к настоящему моменту полиция проверила район автовокзала и рынка, торговые центры и другие места. Пока установить местонахождение Карины и Маарьи не удалось.

Полиция просит всех, кто видел изображенных на фотографии девочек или знает, где они могут находиться, звонить в центр тревоги по номеру 112.