Атталь стал самым молодым премьером в истории Франции и одновременно первым в истории этой страны открытым геем на посту главы правительства.

Во Франции многие считают его назначение началом перетасовки команды президента Макрона после серии политических поражений и перед майскими выборами в Европарламент, на которых может победить националистическая партия Марин Ле Пен.

Разговоры о том, что Эммануэль Макрон может счесть необходимыми изменения состава правительства, идут во Франции как минимум несколько недель - с тех пор как президент лишь ценой серьезных уступок смог провести через парламент важнейший для него закон об иммиграции.

Не сумев получить одобрение парламента по своему первоначальному варианту иммиграционной реформы, правительство было вынуждено включить в законопроект ряд более жестких изменений, навязанных ему со стороны правофлангового мейнстрима - французские СМИ называли это «поцелуем смерти» от ультраправых, возглавляемых Марин Ле Пен. Консервативная французская газета Figaro заявила, что Борн покидает политическую ситуацию, «которая остается такой же хрупкой, как и прежде».

«Смена лица на вершине не меняет общей картины», - написала газета, добавив, что преемник Борн столкнется с «огромным количеством политических проблем», включая задачу по объединению раздробленной нации.

Хотя Макрон не может снова баллотироваться на президентских выборах 2027 года, оживление работы его правительства считается крайне важным для того, чтобы не дать Ле Пен стать президентом.

Критики обвиняют Эммануэля Макрона в микроменеджменте и централизации власти в Елисейском дворце.

Премьером, по мнению французских комментаторов, мог стать и 37-летний министр вооруженных сил Себастьен Лекорню - он тоже оказался бы в таком случае самым молодым в истории страны премьером.

Кроме того, в прогнозах звучали и имена министра сельского хозяйства Жюльена Денорманди, министра финансов Брюно Ле Мера и министра внутренних дел Жеральда Дарманена.

Сам Макрон пробудет на посту президента еще три года, преемник же Элизабет Борн станет уже четвертым его премьер-министром, начиная с 2017 года.