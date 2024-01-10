Нарвский супер-политик: восемь должностей и четыре зарплаты в одни руки

Еще в прошлом году был объявлен конкурс на должность директора нарвского дома культуры «Ругодив». Официально он пока не завершен. Однако буквально вчера департамент культуры назначил исполняющей обязанности директора ДК «Ругодив» Елену Каврус - депутата горсобрания, по совместительству исполняющую обязанности директора Нарвской школы для взрослых и члена совета AS Narva Vesi.
Предыдущий директор ДК «Ругодив», Елена Калядина, еще в августе 2023 года заявила о том, что планирует покидать свой пост. Калядина сказала, что уже какое-то время думала о том, что пора дать дорогу молодым. Также одной из причин ее ухода стало отсутствие категории С1 по эстонскому языку, которая теперь обязательна.
Город сразу же объявил конкурс на место Калядиной, к работе новый директор должен был приступить с октября прошлого года. Однако к установленному сроку директор так и не был найден, а в понедельник, восьмого января, исполняющим обязанности директора была назначена депутат нарвского горсобрания Елена Каврус, которая также является и ИО директора Нарвской школы для взрослых. Калядина, ранее согласившаяся оказать городу помощь и продлить трудовые отношения, которые должны были завершиться с началом сентября 2023 года, сложила свои полномочия.
«Поэтому мы обратились с просьбой к Елене Каврус, которая ранее на проведенном летом 2023 года конкурсе высказывала интерес к этой административной работе. Интерес был подкреплен видением развития дома культуры», - пояснила Лариса Дегель, заведующая отделом культуры Нарвской городской управы.
Елена Каврус, которая раньше была директором Нарвской школы для взрослых, а теперь является исполняющей обязанности директора, была понижена в должности бывшим мэром Нарвы Катри Райк за неимением категории С1. Она же, в числе прочих, в конце 2023 года получила хорошую рождественскую премию в 2895 евро (это была самая большая премия из всех) от департамента культуры «за результативную работу». Дегель объяснила, что связано это было с количеством нагрузки Каврус, ведь в ее школе больше всего учеников.
Для многих тот факт, что человек с огромной нагрузкой, который уже является и депутатом горсобрания, и ИО директора в школе, вдруг был назначен ИО директора в городском доме культуры, стал большой неожиданностью. Каврус также является членом комиссии по образованию в горсобрании, членом совета AS Narva Vesi, членом комиссии по раздаче денег культурным организациям. За членство в совете Narva Vesi она получает дополнительный оклад в размере 500 евро.
Кроме муниципальных постов у Каврус есть еще и общественные, которые тоже могут требовать от нее времени и сил - она является членом правления садоводства Vesiliilia и членом правления квартирного товарищества Sepa 11.
Rus.Postimees обратился к Ларисе Дегель за разъяснениями. «Принимая во внимание большой опыт руководителя муниципального учреждения, а также проявленный ранее интерес к деятельности дома культуры (участие в предыдущем конкурсе), предложение о временном руководстве учреждением было сделано Елене Каврус», - сообщила Дегель, добавив, что на данный момент департамент все еще ожидает заявок от кандидатов, желающих участвовать в конкурсе. «Первая попытка, к сожалению, не увенчалась успехом. Надеемся, что вторая будет удачной», - сказала Дегель.
Заведующая департаментом культуры пояснила, что Елена Каврус имеет длительный опыт руководства школой, поэтому есть уверенность, что она «справится с увеличенным объемом работы в течение этих двух месяцев».
Огромная нагрузка и хорошая команда
Сама Каврус сказала Rus.Postimees, что нагрузка, действительно, огромная. «Но мой опыт работы на руководящих должностях научил меня тому, что очень важно создать команду единомышленников и профессионалов. У меня пока получалось создавать такие команды, потому что люди мне доверяют. При наличии работоспособной команды руководителю остается только мотивировать членов команды на достижение общих целей. Это позволяет добиваться высоких результатов», - отметила Каврус.
В качестве примера Каврус отметила, что Школа для взрослых под ее руководством превратилась из самой маленькой в самую многочисленную в Нарве. Когда она пришла на место руководителя школы, число учеников составляло 112 человек, сегодня это - 1761 ученик.
Основная задача для Елены Каврус на новой должности - сплотить команду единомышленников, ориентированных на развитие ДК «Ругодив». «Я еще знакомлюсь с текущей ситуацией, но у меня уже появились идеи, как сделать так, чтобы работа ДК разнообразила культурный досуг жителей Нарвы. Есть огромное пространство для реализации проектов, направленных на популяризацию эстонской песни и танца в нашем регионе», - подчеркнула Каврус.
Она считает, что здание очень хорошо подходит для проведения региональных семинаров и конференций. «У меня есть первоначальные идеи, как развивать данное направление. Еще одним направлением развития деятельности ДК "Ругодив" я вижу начало сотрудничества с SA Eesti Kontsert и Jõhvi Kontserdimaja», - добавила Каврус.
Депутат оппозиционной фракции Respekt Яна Кондрашова сказала, что такой расклад вполне ожидаем. «Когда стало известно, что Елена не соответствует критериям, необходимым для того, чтобы оставаться на посту директора Школы для взрослых, было понятно, что ей нужна будет новая работа. Это во многом и стало камнем преткновения при прошлой власти. После переворота же власти было понятно, что она появится на одной из руководящих должностей в муниципальных учреждениях», - сказала Кондрашова.
«Пугает тенденция, что в городе во время того, как проводятся конкурсы на определенные должности, исполняющими обязанности директоров назначаются определенные люди. Если мы говорим о конкурсе на должность директора "Ругодива", некоторые требования, которые там выдвинуты, значительно сужают круг лиц, которые могут в нем участвовать. Это позволяет признать конкурс недействительным и сохранить на руководящей должности в данном учреждении "исполняющего обязанности" столько, сколько нужно», - добавила депутат.
«Исполняющему обязанности, например, не обязательно иметь С1», - отметила Кондрашова. В конкурсе же на место директора ДК «Ругодив» в списке требований указаны всего четыре пункта: необходимо иметь степень магистра или соответствующую квалификацию; опыт управления государственным или местным учреждением не менее 3 лет; категория эстонского C1; письменный и разговорный английский будет преимуществом.
На данный момент трудовые отношения с Еленой Каврус в «Ругодиве» заключены на два месяца – до конца февраля. Оклад Каврус на новом месте составит 1650 евро.