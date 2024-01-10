Нарвский супер-политик: восемь должностей и четыре зарплаты в одни руки

Для многих тот факт, что человек с огромной нагрузкой, который уже является и депутатом горсобрания, и ИО директора в школе, вдруг был назначен ИО директора в городском доме культуры, стал большой неожиданностью. Каврус также является членом комиссии по образованию в горсобрании, членом совета AS Narva Vesi, членом комиссии по раздаче денег культурным организациям. За членство в совете Narva Vesi она получает дополнительный оклад в размере 500 евро.

Кроме муниципальных постов у Каврус есть еще и общественные, которые тоже могут требовать от нее времени и сил - она является членом правления садоводства Vesiliilia и членом правления квартирного товарищества Sepa 11.

Rus.Postimees обратился к Ларисе Дегель за разъяснениями. «Принимая во внимание большой опыт руководителя муниципального учреждения, а также проявленный ранее интерес к деятельности дома культуры (участие в предыдущем конкурсе), предложение о временном руководстве учреждением было сделано Елене Каврус», - сообщила Дегель, добавив, что на данный момент департамент все еще ожидает заявок от кандидатов, желающих участвовать в конкурсе. «Первая попытка, к сожалению, не увенчалась успехом. Надеемся, что вторая будет удачной», - сказала Дегель.

Заведующая департаментом культуры пояснила, что Елена Каврус имеет длительный опыт руководства школой, поэтому есть уверенность, что она «справится с увеличенным объемом работы в течение этих двух месяцев».

Огромная нагрузка и хорошая команда