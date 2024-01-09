Безработица в Евросоюзе упала до самого низкого исторического уровня

Безработица в ЕС составила в среднем 5,9% – на 0,1 пункта меньше, чем год назад, и на 0,1 пункта меньше, чем месяц назад. В еврозоне она достигла 6,4% или соответственно на 0,3 и 0,1 пункта меньше.По предварительным данным, безработными в ЕС в ноябре были 12,95 млн человек.

По сравнению с октябрем число безработных сократилось почти на 99 000 человек в еврозоне и на 144 000 человек в Евросоюзе в целом. Всего в еврозоне насчитывалось 10,97 млн безработных, тогда как в ЕС в целом в качестве безработных было зарегистрировано 12,954 млн человек.

По сравнению с ноябрем 2022 года число безработных в еврозоне сократилось на 282 000 человек.

Уровень безработицы в ЕС также снизился на 0,1% до 5,9% и тоже никогда не опускался ниже этой отметки.

Такая ситуация на европейском рынке труда может означать, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) не начнет снижать процентные ставки в ближайшие месяцы.

В Эстонии безработица в ноябре составила 6,1%, что на 0,7 пункта больше, чем год назад, но на 0,1 пункта меньше, чем месяцем раньше.