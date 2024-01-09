Видео ⟩ ФРГ сотрясают политические протесты и экономические стачки

Немецкие фермеры, как и их коллеги в других странах ЕС, умеют проводить эффектные акции протеста - и уже не раз это делали в последние десятилетия. Тракторы на центральных улицах больших городов, перекрытые дороги, навоз, сгружаемый перед правительственными зданиями - все это обеспечивает впечатляющие фото- и видеокадры и создает ощущение необычайно массовости.

На самом деле 8 января в разных концах Германии в акциях протеста участвовали по несколько тысяч фермеров. Однако в ФРГ бывали политические демонстрации с участием десятков и даже сотен тысяч человек. Правда, крестьяне представляют ту отрасль, которая обеспечивает население страны продуктами питания, и они постоянно напоминают об этом. С другой стороны, сельское хозяйство не относится к ключевым отраслям немецкой экономики, его вклад в ВВП страны и в ее экспорт невелик.

В то же время аграрии получают многочисленные субсидии, что отчасти объясняется стремлением сохранить на селе традиционные фермерские хозяйства и предотвратить повсеместную индустриализацию сельскохозяйственного производства, зачастую ведущей к снижению экологических стандартов и к негуманному отношению к животным.

Забастовка вредит экономике, протесты угрожают правительству