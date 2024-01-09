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Ученые бьют тревогу: бумажные соломинки для питья вовсе не безвредны для человека и природы

PM Tervis
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Бумажные трубочки для питья. Иллюстративное фото.
Бумажные трубочки для питья. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Бумажные трубочки для питья - не настолько эффективное решение с точки зрения экологии, как многие надеялись. Новое исследование показывает, что эта альтернатива пластиковым соломинкам для питья хоть и имеет тенденцию быстро разлагаться, в то же время содержит в себе небольшое количество т. н. «вечных химикатов».

Как это влияет на здоровье человека, пока точно не известно, но поскольку «вечные» химические вещества, также известные как поли- и перфторалкильные соединения (ПФАС), могут разлагаться в окружающей среде столетиями, эти соломинки не до окнца «биоразлагаемы».

Исследователи из Антверпенского университета в Бельгии фактически говорят о том, что некоторые растительные и экологически чистые альтернативы пластику могут незаметно способствовать загрязнению веществами группы ПФАС. Когда ученые исследовали 39 различных типов соломинок для питья, изготовленных из пластика, бумаги, стекла, бамбука или нержавеющей стали, они обнаружили ПФАС почти во всех материалах. Нержавеющая сталь была единственным постоянным исключением.

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