Ученые бьют тревогу: бумажные соломинки для питья вовсе не безвредны для человека и природы

Бумажные трубочки для питья - не настолько эффективное решение с точки зрения экологии, как многие надеялись. Новое исследование показывает, что эта альтернатива пластиковым соломинкам для питья хоть и имеет тенденцию быстро разлагаться, в то же время содержит в себе небольшое количество т. н. «вечных химикатов».