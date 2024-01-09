Бумажные трубочки для питья - не настолько эффективное решение с точки зрения экологии, как многие надеялись. Новое исследование показывает, что эта альтернатива пластиковым соломинкам для питья хоть и имеет тенденцию быстро разлагаться, в то же время содержит в себе небольшое количество т. н. «вечных химикатов».
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Ученые бьют тревогу: бумажные соломинки для питья вовсе не безвредны для человека и природы
Как это влияет на здоровье человека, пока точно не известно, но поскольку «вечные» химические вещества, также известные как поли- и перфторалкильные соединения (ПФАС), могут разлагаться в окружающей среде столетиями, эти соломинки не до окнца «биоразлагаемы».