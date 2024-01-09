МИД объявляет конкурс для гимназистов, победитель получит дорогостоящий приз

2 февраля будет отмечаться 104-я годовщина Тартуского мирного договора, также в этом году бедет отмечаться и 20-летие вступления Эстонии в Европейский союз и НАТО. Как и подписание Тартуского мирного договора 104 года назад, членство в этих институциях подчеркнуло мировой порядок, основанный на международном праве, и определило развитие Эстонского государства.

Работами творческого конкурса молодежь представит свои размышления об Эстонии, Европе и о том, как быть европейцем. Победитель конкурса получит iPhone 14.

Для участия в конкурсе необходимо представить эссе на эстонском языке, видео или художественное произведение в подходящей технике. Творческая работа должна быть посвящена заданной теме. Каждый участник конкурса может прислать одну творческую работу. Министерство иностранных дел имеет право публиковать лучшие произведения.

Творческую работу необходимо отправить в электронном виде на адрес электронной почты mariana.tulf@mfa.ee, конкурсную работу можно подать до 22 января.

В конкурсной работе должны быть указаны имя и фамилия, возраст, школа и класс, а также адрес электронной почты и контактный телефон.

Работы оценит и отберет лучшие из них комиссия из сотрудников Министерства иностранных дел. МИД объявит работу-победительницу на своем сайте не позднее 5 февраля. Призовое место только одно.

Творческий конкурс проводится во второй раз, в прошлом году в нем приняли участие свыше 70 молодых людей, среди присланных ими творческих работ были эссе, художественные и музыкальные произведения и видеоролики.