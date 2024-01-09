Премьер-министр Финляндии прогнозирует, что восточная граница останется закрытой

«Судя по той информации, что я располагаю на данный момент, в России ничего не изменилось», – заявил глава кабмина.

По словам Орпо, необходимо, чтобы ситуация на границе сохранялась спокойной.

При этом он напомнил, что правительство должно принять новое решение в ближайшие несколько дней.

Премьер отметил, что при принятии решения на одной чаше находится граница и национальная безопасность, а на другой – к примеру, положение россиян, проживающих в Финляндии.

«Правительство пришло к выводу, что безопасность границ является для нас критическим вопросом», – резюмировал Орпо.

Правительство решило 14 декабря открыть два погранпункта на восточной границе: МАПП Ваалима и МАПП Ниирала. Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища, после чего власти закрыли восточную границу на месяц, до 14 января.