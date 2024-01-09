Хозяин, отзовись! Полицейские поспешили на помощь бродящей по городу собаке

Сотрудница полиции Агнес Кааpик, поспешившая к собаке на помощь, описала хаски как послушную и ухоженную собаку. Собака выполняла различные команды, ее ногти выглядели ухоженными, а зубы были белыми и здоровыми. Истощенный вид собаки наводил на мысль, что животное, возможно, бродило уже долгое время. «Жутко тощий, позвоночник и кости торчали, шея жилистая», - описала сотрудница полиции.

Полиция также проверила наличие чипа, но его, к сожалению, не оказалось.

Веб-констебль отделения полиции Центральной Эстонии рассказала, что, к счастью, полиция получила сообщения о возможных владельцах, и один человек едет из Пярнумаа в Пайде, чтобы проверить, не их ли это собака.

Руководитель пайдеской региональной группы отделения полиции Центральной Эстонии Прийт Сеэрд сообщил, что собака мирно провела у них ночь и находится под присмотром полицейского Ээвы Валмсен, которая ладит с собаками. «Собака действительно послушная, но довольно робкая и предпочитает находиться на улице, а не в помещении», - сказал он.

Полицейские надеются, что собаке все-таки удастся вернуться домой.