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Президент Карис помиловал осужденного, ограбившего ювелирные магазины в Англии

Андрес Эйнманн
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Райнис Килк дерется с охранником, Алар Кальюранд угрожает работникам магазина пневматическим пистолетом.
Райнис Килк дерется с охранником, Алар Кальюранд угрожает работникам магазина пневматическим пистолетом. Фото: Ekraanitõmmis turvakaamera videost

Президент Алар Карис помиловал заключенного, отбывающего в Эстонии длительный тюремный срок за ограбление ювелирных магазинов в Англии, сократив срок его тюремного заключения на шесть лет.

28 декабря Карис подписал решение о помиловании 34-летнего Райниса Килк, сократив срок его тюремного заключения с 15 лет до девяти лет. Тюремный срок Килк начал отбывать 25 марта 2015 года, когда он был арестован в Англии. Таким образом, согласно решению президента о помиловании, на свободу килк выйдет уже в конце марта.

Райнис Килк. 2015 год.
Райнис Килк. 2015 год. Фото: Правоохранительные органы Великобритании
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