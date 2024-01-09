Президент Карис помиловал осужденного, ограбившего ювелирные магазины в Англии

28 декабря Карис подписал решение о помиловании 34-летнего Райниса Килк, сократив срок его тюремного заключения с 15 лет до девяти лет. Тюремный срок Килк начал отбывать 25 марта 2015 года, когда он был арестован в Англии. Таким образом, согласно решению президента о помиловании, на свободу килк выйдет уже в конце марта.