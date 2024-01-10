Напряженность в отношениях с Польшей, ахиллесова пята ВСУ и критика телемарафонов: обзор основных событий недели в Украине

До сих пор актуальным телемарафон считают лишь 10,4% участников опроса. Еще 11,6% респондентов скорее не согласны, что этот формат утратил актуальность.

При этом на Западе Украины, где смотрят преимущественно каналы, близкие к Петру Порошенко, отношение к провластному телемарафону наименее позитивное. Что явно отражается и на общественных настроениях в этом макрорегионе. То есть, создать благодаря марафону единое инфополе у власти не получилось.

Кроме того, в декабре 2023 года данные соцопроса Киевского международного института социологии показали, что уровень доверия к телемарафону упал с 69% в мае 2022 года до 43%.

Владимир Зеленский. Фото: STR

И все же, несмотря на низкую эффективность, ни власть, ни телеканалы, вошедшие в это информобразование, не хотят отказываться от него. Депутаты проголосовали за финансирование марафона в 2024 году из госбюджета. А каналам выгодны государственные субсидии.

Вновь ожившая оппозиция ругает телемарафон, однако, видимо, хочет просто своего присутствия в нем. «Телемарафон не является политически сбалансированным и предоставляет доминирующую долю эфирного времени провластным деятелям. Такой расход государственных средств, по нашему мнению, не рационален. Если уже эти средства не пойдут на оборону, то Украине крайне необходимо формировать серьезную информационную политику для противостояния России. Телемарафон, к сожалению, таким абсолютно не является», – заявил депутат от партии Порошенко Владимир Вятрович, известный своими ультранационалистическими взглядами, которые априори не будут восприняты на востоке страны.