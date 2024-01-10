Продолжающаяся торговая война Польши с Украиной, вычисленная Россией ахиллесова пята ВСУ и НАТО и актуальность телемарафонов. Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Напряженность в отношениях с Польшей, ахиллесова пята ВСУ и критика телемарафонов: обзор основных событий недели в Украине
«Польша ведет "войну" против европейского будущего Украины. Варшава должна это осознать». Статью с таким заголовком опубликовало специализирующееся на тематике ЕС издание, входящее во влиятельный холдинг «Украинская правда». В преамбуле материала поясняется: «Эта статья – Editorial. Это означает, что текст публикуется за подписью всей редакции и имеет поддержку всех ее журналистов. "Европейская правда" обращается к этому формату лишь в исключительных обстоятельствах».
Второй фронт? Польша против Украины
Исключительность обстоятельств, как следует из текста, заключается в разочаровании польским премьером Дональдом Туском, который «отказывается взять на себя политическую ответственность и положить конец торговой войне с Украиной, которая хоть и началась при предыдущем правительстве, но теперь является его ответственностью». Речь о блокировании польскими транспортниками, а затем и фермерами украинской границы. Ну, а непосредственным поводом к такому выводу стало, вероятно, заявление министра сельского хозяйства в Кабинете Туска Чеслава Секерского. На минувшей неделе он заявил, что «эмбарго на импорт украинских продуктов будет действовать бессрочно». Украинские журналисты расценили это как продолжение «полномасштабной торговой войны против Украины», и даже «ухудшение ситуации».
Любопытно, что уже на следующий день появилась новость, опровергающая эти обвинения. Тот же Секерский подписал соглашение с фермерами, которое разблокировало пункт пересечения границы с Украиной в Медыке. Но статья все равно не утратила своей актуальности, потому что она показывает видение Киева состояния сегодняшних украино-польских отношений, и невольно показывает реальные, а не декларативные перспективы вступления Украины в Евросоюз.
Учитывая специализацию «Европейской правды» и четко прослеживаемую по ее материалам связь с МИДом, можно предположить, что оценки, данные изданием, – это мнение не только журналистов.
Итак, «почти год назад отношения Украины с Польшей, которые тогда только наладились, полетели в пропасть». Речь о зерновой блокаде, введенной Варшавой в апреле 2023 года. Как отмечает «Экономическая правда», она была неожиданной для Киева, но еще хуже – «произвела эффект домино в других странах Восточной Европы». Потом «группа польских водителей, при молчаливом согласии польской власти заблокировала грузовое движение через границу с Украиной. В международных отношениях такие действия имеют четкое название. Это – торговая война Польши с Украиной». Журналисты подчеркивают, что «тогдашняя власть Польши не сделала ни шагу для разблокирования границы». Надежды были на новое правительство Туска, но… «даже осторожные ожидания не оправдались».
«Понятно, что это – часть польской внутренней политики. Что Туск пытается заручиться поддержкой фермеров перед местными выборами, которые состоятся в апреле. Однако и после этого ничего не изменится: дальше будут выборы в Европарламент, а там страна будет готовиться к президентским выборам 2025 года» – приходит к неутешительному выводу относительно перспектив украино-польских отношений украинское издание.
Журналисты видят опасность в том, что «блокирование границы с Украиной стало надежным механизмом давления на правительство Туска, значит будет не удивительно, если после фермеров этот рычаг возьмут в руки другие польские игроки».
Но главный урон от таких действий (бездействия) польских властей в Киеве видят в том, что «Польша неделю за неделей убивает европейское будущее Украины».
Такое обвинение кажется пафосно-декларативным, однако «Экономическая правда» раскрывает его жесткую, даже жестокую для украинцев, логику.
«Наше вступление в Евросоюз – при любых возможных вариантах и конфигурациях – должно означать взаимное открытие рынков. Кстати, всех рынков. Включая аграрный. В то же время поляки всеми своими действиями доказывают, что готовы на все – на нарушения норм Соглашения об ассоциации (Украины и ЕС – С.Г.), своих обязательств перед Украиной и Брюсселем, основных норм ЕС, даже на развязывание и разжигание торгового конфликта – чтобы не допустить экономической интеграции Украины с Евросоюзом»…
Россияне вычислили ахиллесову пяту ВСУ и НАТО
Утром 8 января в эфире национального телемарафона прозвучала новость, которая выбивается из уже почти двухлетнего потока оптимизма, льющегося на украинцев из официальных СМИ.
В ночь перед этим россияне выпустили по Украине 59 «средств воздушного нападения». «18 ракет и все восемь "Шахедов" удалось сбить», – сообщили СМИ со ссылкой на Генштаб. Простая математика показала, что если сбиты «все» восемь «Шахедов», то ракет, получается, была – 51. Из них уничтожены только 18. Значит, неуязвимыми оказались – 33. Такая статистика вызвала вопросы, ведь обычно ВСУ отчитываются о сбитии подавляющего большинства российских ракет и БПЛА. Более того, украинцы почти год слушали о поставках западными партнерами новейших систем ПВО и вдруг такой результат!
Спикер Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат прокомментировал его так: «Большое количество баллистических ракет выпустил враг, это и "Кинжалы", и ракеты, которые заходят на цель по баллистической траектории (Х-22), шесть (баллистических) "Искандеров", С-300/С-400. Это все летит по баллистической траектории. Надо понимать, что такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать, в частности системами Patriot. Поэтому такой результат сегодня. Многие уже говорят "не слишком большой процент сбития". Процент остается таким, как и был (в частности по ракетам Х-101, которых сейчас уничтожено 18 из 24)».
Украинские СМИ пояснили отсутствие результатов по баллистическим ракетам недостаточным количеством «современных западных систем». Военные аналитики говорили своим зрителям о дефиците ракет даже для тех Patriot, которые уже есть в распоряжении Киева. Мол, они растратили свои запасы 29 декабря и 2 января, когда происходили наиболее массированные атаки врага.
В то же время российские военкоры радовались, что количество ракет для Patriot, выпускаемых Западом, не соответствует возможностям РФ по производству баллистических ракет. То есть, россияне обнаружили ту ахиллесову пяту в противовоздушной обороне Украины и НАТО, и это знание теперь, безусловно, будут использовать для убийства украинцев.
Телемарафон – гробовщик телевидения
Более 40% опрошенных жителей Украины полностью или преимущественно соглашаются с тем, что единый телемарафон, объединивший в начале войны основные телеканалы в единое информационное вещание, уже не актуален. Таковы результаты социологического исследования двух авторитетных украинских аналитических центров – Фонда «Демократические инициативы» и «Центра Разумкова» – опубликованные на минувшей неделе.
До сих пор актуальным телемарафон считают лишь 10,4% участников опроса. Еще 11,6% респондентов скорее не согласны, что этот формат утратил актуальность.
При этом на Западе Украины, где смотрят преимущественно каналы, близкие к Петру Порошенко, отношение к провластному телемарафону наименее позитивное. Что явно отражается и на общественных настроениях в этом макрорегионе. То есть, создать благодаря марафону единое инфополе у власти не получилось.
Кроме того, в декабре 2023 года данные соцопроса Киевского международного института социологии показали, что уровень доверия к телемарафону упал с 69% в мае 2022 года до 43%.
И все же, несмотря на низкую эффективность, ни власть, ни телеканалы, вошедшие в это информобразование, не хотят отказываться от него. Депутаты проголосовали за финансирование марафона в 2024 году из госбюджета. А каналам выгодны государственные субсидии.
Вновь ожившая оппозиция ругает телемарафон, однако, видимо, хочет просто своего присутствия в нем. «Телемарафон не является политически сбалансированным и предоставляет доминирующую долю эфирного времени провластным деятелям. Такой расход государственных средств, по нашему мнению, не рационален. Если уже эти средства не пойдут на оборону, то Украине крайне необходимо формировать серьезную информационную политику для противостояния России. Телемарафон, к сожалению, таким абсолютно не является», – заявил депутат от партии Порошенко Владимир Вятрович, известный своими ультранационалистическими взглядами, которые априори не будут восприняты на востоке страны.
В то же время телемарафон действительно опасен уже сейчас. И для государства, и для власти Украины.
Как это не парадоксально, но «Единые новости» убивают телевидение как инструмент влияния государства на общество. Из-за пресности этого формата и оторванности от реальности, его зрителями, в основном, остаются те, у кого нет либо информационной альтернативы, либо желания ею пользоваться. То есть, пенсионеры и жители сельской местности, где по каким-либо причинам нет интернета. Молодая и технологически продвинутая часть аудитории все больше пользуются в качестве источника информации интернет-ресурсами, в основном – телеграм-каналами и YouTube.
А это, в свою очередь, создает серьезные опасности. Поскольку возможности влияния украинского государства на эти платформы минимальны. Чем и пользуется враг, продвигая там свои нарративы под видом патриотической обеспокоенности или объективной информации.
Таким образом, государство само себе делает «медвежью услугу» – сохраняет лояльность пенсионеров и маргиналов, но теряет связь с теми, кто является его основным человеческим ресурсом. Причем не просто теряет, а убивает ее, убивая в людях привычку пользоваться телевидением.
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.