Знаменитая биатлонистка завершила карьеру, сославшись на одну причину

«Последний год был чрезвычайно напряжённым и физически, и морально. Я боролась с отсутствием мотивации, пыталась вновь обрести радость в спорте. Это сильно повлияло на моё психологическое состояние и моё самочувствие. Спорт высших достижений — это сложно, я восхищаюсь всеми, кто отдаёт свою жизнь спорту. Но на данный момент спорт — не лучший вид деятельности для меня, и это очень разочаровывает, потому что я люблю биатлон. Я поняла, что пришло время принять решение, поэтому решила уйти, чтобы найти себя. Не знаю, что готовит будущее, но я постараюсь стать лучшей версией себя. Спасибо всем, кто верит в меня, поддерживает и помогает», — написала Йоханссон на своей странице в соцсетях.