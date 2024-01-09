СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Нападение на охранника, кража кофемашин из магазина, ДТП с участием трех автомобилей

Жительница Тарту обратилась в полицию после того, как 23 декабря на счет туристического агентства без ее ведома были перечислены деньги. Общий ущерб составил 2150 евро.

Жительница Тарту обратилась в полицию с сообщением, что 26 декабря ей пришло SMS-сообщение с просьбой оплатить таможенные пошлины, чтобы получить посылку. Женщина ввела данные своей карты, после чего мошенники сделали четыре перевода с ее счета. Общий ущерб составил 460 евро.

5 января в полицию поступила информация, что 25 декабря мужчина, проживающий в Ярвамаа, продавал швейную машинку через Facebook Marketplace, после чего с ним через Facebook Messenger связалась женщина, которая отправила ему ссылку якобы от Omniva. Мужчина перешел по ссылке и ввел PIN-код своего мобильного идентификатора. Когда транзакция не прошла на его личном банковском счете, он повторил попытку с использованием счета компании и позже обнаружил, что со счета была списана большая сумма. Ущерб, нанесенный компании, составляет 1999 евро.

5 января полиция начала уголовное разбирательство по факту, что 18 декабря житель Пярнумаа захотел приобрести через Facebook Marketplace игровую консоль PlayStation. Мужчина перевел деньги продавцу за товар, но так и не получил его, и деньги за товар ему не были возвращены. Произошедший ущерб составил 205 евро.