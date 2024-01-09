Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о краже кофемашин из магазина в Ласнамяэ и о нападении на охранника в развлекательном заведении в Раквере. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре в деревянном доме, вызванном упавшей свечой, а также о ДТП с участием трех автомобилей в Тарту.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Нападение на охранника, кража кофемашин из магазина, ДТП с участием трех автомобилей
Насилие
5 января поступило сообщение, что 35-летнюю женщину избил ее бывший партнер в многоквартирном доме на улице Паэкалда в Ласнамяэ.
6 января поступило сообщение, что 40-летний мужчина избил 24-летнюю женщину в многоквартирном доме на улице Якоби в Кесклинне.
7 января в полицию поступил вызов на улицу Тёэстузе в Пыхья-Таллинне, где неизвестный напал на 44-летнюю женщину.
7 января полицию вызвали в многоквартирный дом на бульваре Сыпрузе в Мустамяэ, где 41-летний мужчина, будучи пьяным, избил свою 36-летнюю сожительницу. Полиция арестовала мужчину.
6 января поступило сообщение, что 47-летний мужчина избил 38-летнюю женщину в баре на улице Парги в поселке Клоога.
7 января поступило сообщение, что в деревне Кивилоо волости Раазику 64-летний мужчина избил свою 43-летнюю сожительницу.
8 января в полицию поступило сообщение, что 37-летний мужчина избил своего брата во время бытовой ссоры на улице Солдина в Нарве. Полиция задержала нападавшего.
7 января в полицию поступило сообщение, что 29-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на свою жену в квартире на Таллиннском шоссе в Нарве. Полицейские задержали нападавшего.
6 января в полицию поступило сообщение, что на Таллиннском шоссе в Нарве неизвестный ударил острым предметом 44-летнего мужчину. Медики доставили мужчину в больницу для медицинского обследования.
6 января в полицию поступило сообщение, что на улице Каяка в Силламяэ 37-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил 46-летнего острым предметом, причинив телесные повреждения. Полиция задержала нападавшего.
5 января в полицию поступило сообщение, что 36-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на свою бывшую сожительницу на бульваре Тооме в Ахтме. Мужчина был задержан.
5 января в полицию поступило сообщение, что во время совместного распития алкоголя на улице Энергия в Нарве произошел конфликт, в результате которого 37-летний мужчина избил своего отчима.
5 января в полицию поступило сообщение, что в магазине на проспекте Кангеласте в Нарве неизвестный избил охранника.
7 января в полицию поступило сообщение, что на улице Румянтсеви в Силламяэ 62-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры угрожал своему брату острым предметом.
6 января в полицию поступило сообщение, что на улице Мальми в Нарве мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал своей матери молотком. Полицейские задержали мужчину.
5 января в полицию поступило сообщение, что в районе Кукрузе в Кохтла-Ярве 45-летний мужчина угрожал 26-летнему острым предметом. Полицейские задержали мужчину.
5 января в полицию поступило сообщение, что на улице Раквере в Йыхви 46-летний мужчина угрожал 22-летнему острым предметом. Полицейские задержали мужчину.
7 января в полицию поступило сообщение, что в волости Винни в Ляэне-Вирумаа между сестрой и братом возник конфликт, в результате которого оба получили травмы.
6 января в полицию поступило сообщение, что 39-летний мужчина напал на охранника в развлекательном заведении на Таллиннском шоссе в Раквере. Нападавший был задержан.
5 января в полицию поступило сообщение, что 34-летний мужчина напал на свою сожительницу, которая получил травмы. Полиция задержала мужчину.
6 января в 10:40 агрессивный 41-летний мужчина угрожал и напал на патрульных, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого и возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств инцидента.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
5 января из тепляка, расположенного на Тартуском шоссе в Кесклинне, была украдена электроника. Также с территории был украден автомобиль Opel Monavo. Ущерб расследуется.
5 января из магазина на улице Тяхесаю в Ласнамяэ были украдены кофемашины и холодильники для молока. Общий ущерб составил 16 397 евро.
7 января из квартиры на улице Тимути в Пыхья-Таллинне было украдено 1020 евро.
В полицию обратилась жительница деревни Кюкита, из дома которой в период с 20 по 26 декабря были украдены различные предметы. Ущерб составил 710 евро.
Мошенничество
В полицию обратился 47-летний мужчина, который был обманут при продаже товаров. Он разместил объявление о продаже вещей на Facebook, и вскоре с ним связался предполагаемый покупатель, который прислал ему ссылку на поддельный сайт DPD. Мужчина ввел данные своей банковской карты на этом веб-сайте, и вскоре он обнаружил, что с его счета было снято 2000 евро.
В полицию обратилась 64-летняя женщина, которая была обманута при продаже товаров. Она выставила товар на продажу в Facebook, и вскоре с ней связался предполагаемый покупатель, который отправил жертве ссылку на поддельный сайт DPD. На сайте женщине пришлось ввести данные своей банковской карты, и вскоре она обнаружила, что с ее счета было снято 3333 евро.
Жительница Тарту обратилась в полицию после того, как 23 декабря на счет туристического агентства без ее ведома были перечислены деньги. Общий ущерб составил 2150 евро.
Жительница Тарту обратилась в полицию с сообщением, что 26 декабря ей пришло SMS-сообщение с просьбой оплатить таможенные пошлины, чтобы получить посылку. Женщина ввела данные своей карты, после чего мошенники сделали четыре перевода с ее счета. Общий ущерб составил 460 евро.
5 января в полицию поступила информация, что 25 декабря мужчина, проживающий в Ярвамаа, продавал швейную машинку через Facebook Marketplace, после чего с ним через Facebook Messenger связалась женщина, которая отправила ему ссылку якобы от Omniva. Мужчина перешел по ссылке и ввел PIN-код своего мобильного идентификатора. Когда транзакция не прошла на его личном банковском счете, он повторил попытку с использованием счета компании и позже обнаружил, что со счета была списана большая сумма. Ущерб, нанесенный компании, составляет 1999 евро.
5 января полиция начала уголовное разбирательство по факту, что 18 декабря житель Пярнумаа захотел приобрести через Facebook Marketplace игровую консоль PlayStation. Мужчина перевел деньги продавцу за товар, но так и не получил его, и деньги за товар ему не были возвращены. Произошедший ущерб составил 205 евро.
5 января в полицию поступило сообщение, что 27 декабря мужчина, проживающий на Сааремаа, открыл счет на сайте remix-id.com, чтобы инвестировать в криптовалюту. Он завел счет, следуя инструкциям на YouTube. Он перевел на созданный им счет криптовалюту на сумму 942 евро. Позже, когда мужчина захотел снять деньги со счета, выяснилось, что в день открытия счета с него была произведена транзакция незнакомым человеком, и денег там уже не было.
Безопасность на границе
7 января двое граждан Грузии, находившиеся в Шенгенской зоне 90 дней без законных оснований, в том числе два дня в Эстонии, покинули страну через Таллиннский аэропорт. Каждому из мужчин был назначен штраф в размере 240 евро.
7 января гражданин Стамбула покинул страну через аэропорт Таллинна. Мужчина находился в Шенгенской зоне 380 дней без законных оснований. Ему было выдано предписание покинуть Эстонию в течение семи дней и запрещен въезд на один год и шесть месяцев. Он также был оштрафован на 500 евро.
7 января гражданин Республики Армения 2002 года рождения и гражданин Грузии 1997 года рождения прибыли самолетом из Кутаиси. Их заявления о цели поездки были неясными, а соответствующие документы, обосновывающие цель и условия поездки, отсутствовали. Им был выдан запрет на въезд, а виза гражданина Армении была признана недействительной. Оба в тот же день они улетели обратно в Стамбул.
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 16 граждан Молдовы, пять граждан России, двух граждан Киргизии, одного гражданина Таджикистана и одного гражданина Израиля.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию шестерых граждан Украины.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
На выходных двое граждан Молдовы были уличены в нарушении визового режима на пограничном переходе «Нарва-1». Граждан оштрафовали, выдали предписание покинуть Эстонию и запретили въезд на территорию стран Шенгенской зоны.
На выходных пограничники обнаружили георгиевскую ленту на зеркале заднего вида легкового автомобиля при въезде в Эстонию на пограничном переходе «Нарва-1». Водителя оштрафовали на 400 евро и разрешили въехать на автомобиле в Эстонию.
Пожары
6 января в 11:17 в Центр тревоги поступило сообщение о горящем сарае в деревне Лаане в волости Ляэне-Харью. Первыми на место прибывшие спасатели увидели, что сарай размером 14 x 8 метров полностью охвачен пламенем и практически полностью уничтожен. Спасатели ограничили распространение пожара к 12:00 и ликвидировали его к 12:54. В результате пожара никто не пострадал, но в сарае были уничтожены инструменты, деревообрабатывающие станки и мотоцикл.
6 января в 11:19 спасатели выехали в Лайакюлла, волость Виймси, на Пярнамяэ-теэ, где в вентиляционной системе заведения общественного питания произошел пожар. Сотрудники отключили электричество в ресторане и вышли на улицу в целях безопасности. Спасатели Ласнамяэ прибыли на место в 11:28 и увидели, что в системе вытяжки угольного гриля ресторана произошел пожар, который был потушен до прибытия пожарных. Во время пожара частично расплавились электропровода, поэтому сотрудникам было дано указание не включать электричество, пока электрик не осмотрит систему. В результате пожара никто не пострадал.
7 января в 03:24 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Вайда-Урге-теэ в деревне Вайдасоо волости Раэ житель деревянного дома случайно уронил со стола горящую свечу, в результате чего загорелась комната. Спасатели Ассаку прибыли на место в 03:40 и увидели, что пожар был потушен до их прибытия при помощи огнетушителя. Человек, уронивший свечу, получил некоторые ожоги, и спасатели помогли пострадавшему добраться до машины скорой помощи, которая доставила его в больницу. Проверка на месте показала, что в помещении отсутствуют датчики дыма и угарного газа. Также была повреждена отопительная система, и давно не проводилась чистка печи трубочистом.
7 января в 12:12 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Пярнамяэ-теэ в деревне Пярнамяэ волости Виймси горит двухэтажный дом. Спасатели Пирита прибыли на место в 12:22 и увидели дым, идущий из дома. Группа спасателей в дымозащитном снаряжении вошла в дом, и к 12:59 пожар был локализован, а к 14:21 ликвидирован. Вероятно, пожар начался из-за попытки жильца разморозить замерзшие трубы с помощью фена для горячего воздуха. В какой-то момент в электрощитке, по словам жильца, произошел хлопок, и когда жилец вернулся, чтобы проверить щиток, комната уже была заполнена дымом. Спасателям пришлось открывать часть крышной конструкции, чтобы добраться до огня.
5 января около 19:30 при разжигании бани в частном доме в деревне Какуметса волости Луунья вспыхнул огонь, который через открытую дверь перекинулся на карниз и под крышу. Жители смогли самостоятельно покинуть дом. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили в доме одну погибшую кошку, вторая пропала. Здание стало непригодным для использования в результате пожара. Точная причина пожара устанавливается.
7 января в 3:40 поступило сообщение, что на улице Сигури в Валга горит жилой дом, из-под крыши которого виднелось пламя. По прибытии спасателей пламя вырывалось из крыши и окон верхнего этажа. Спасатели ограничили распространение огня на соседние дома и потушили горящее здание в 6:27. Для доступа к очагу возгорания и проведения тушения была широко вскрыта крыша здания. Предварительные данные указывают, что пожар начался из-за топки бани в доме.
6 января в 16:34 поступило сообщение, что в деревне Вивва волости Выру горит трактор. Жители пытались потушить пламя, бросая снег. Спасатели окончательно потушили пожар, предотвратив распространение огня на находящийся в пяти метрах гараж.
ДТП
5 января в 14:37 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Раннамыйза в Хааберсти столкнулись две легковые машины и сбит фонарный столб. Спасатели убрали опасно наклоненный уличный фонарь и освободили дорогу для движения.
5 января в 19:49 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Сауэ, в деревне Ватсла, на дороге Харку-Раннамыйза столкнулись фургон и легковой автомобиль. Спасатели Кейла сняли аккумуляторные клеммы с машин, регулировали движение до прибытия полиции и засыпали вытекшие из машин жидкости опилками. Медицинский персонал на месте осмотрел одного водителя и отвез другого в больницу для оценки состояния здоровья.
6 января в 10:49 спасатели получили информацию, что на Тыдва-Хагери-теэ в деревне Рообука волости Саку столкнулись легковой и грузовой автомобили. Легковой автомобиль в результате столкновения съехал в кювет, а из грузовика вытекла жидкость. Спасатели покрыли жидкости абсорбентом и помогли водителю автомобиля обратиться к скорой помощи.
7 января в 14:46 спасатели выехали на место дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей на Нарвском шоссе в Тарту, где убрали с дороги разбросанные детали и помогли загрузить автомобили на эвакуатор.
Прочее
5 января в 19:03 на улице Рооси в Тарту 71-летняя женщина, выпавшая из инвалидного кресла, сообщила, что не может самостоятельно встать. Спасатели вошли в дом без применения силы и помогли женщине лечь в кровать. Дальнейшим уходом за пациенткой занималась скорая помощь.
7 января в 20:53 спасатели помогли скорой помощи добраться до 90-летней женщины, упавшей в домена улице К. А. Германни в Тарту. Пострадавшая смогла доползти до телефона, но не смогла добраться до двери. С получившей травму женщиной далее занимались сотрудники скорой помощи.
5 января в 15:43 поступило сообщение, что в деревне Мутеметса волости Рыуге трактор провалился под лед пруда и оказался частично под водой. Спасатели убедились, что водитель вышел невредимым и опасности для окружающих не было. Организация вытаскивания трактора из пруда осталась на владельце трактора.