ПОЛИТОЛОГ ⟩ Центристской партии грозит потеря симпатий не только эстонских, но и русских избирателей

Похоже, что в свете предыдущих волн исходов центристов, а также особенно большой волны, случившейся на прошлой неделе, можно сказать, что эта способность уже утеряна, или же начинает теряться. Таким образом, Центристская партия все больше напоминает бывшего топ-спортсмена, у которого хорошо служивший до сих пор голеностопный сустав вышел из строя, и он не знает теперь, винить ли себя, команду или тренера.
Если Центристская партия действительно должна стать русской партией и в будущем ориентироваться преимущественно на Таллинн, то, к сожалению, нужно сказать, что этнические и муниципальные партии относятся к категории нишевых партий. Нишевые партии - это не популярные партии, пользующиеся широкой поддержкой, а маргинальные игроки, которым приходится мириться с поддержкой около 10% (или в самом лучшем случае - 15%) избирателей.
Но так ли драматична эта ситуация? Члены Центристской партии, принадлежащие к лагерю Михаила Кылварта, утверждают, что партия и раньше переживала большие волны ухода политиков, последняя из которых произошла во времена Сависаара в 2012 году. Даже сейчас они надеются укрепить свои ряды и вернуться еще сильнее. На этот чрезмерный оптимизм, на мой взгляд, крайне метко отреагировал Сергей Метлев в своей недавней статье в жанре мнения, задав элементарный риторический вопрос: «Кто такой был Сависаар, и кто такой Кылварт?».
Оставшиеся в партии члены пытаются утешать себя тем, что в рядах центристов продолжают оставаться несколько видных эстонских политиков, таких как Лаури Лаатс, Яан Тоотс, Аннели Отть и др.; это действительно так! Но дело не только в именах и статистике, речь идет о символических посланиях.