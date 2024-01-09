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ПОЛИТОЛОГ ⟩ Центристской партии грозит потеря симпатий не только эстонских, но и русских избирателей

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Политолог Тынис Саартс.
Политолог Тынис Саартс. Фото: Eero Vabamägi
  • Центристская партия может превратиться в русскую партию и сосредоточиться на Таллинне
  • Социал-демократы могут стать левоцентристской партией и занять место центристов
  • Русский избиратель, не доверяющий либерально-демократической модели, может поддержать EKRE

Что делало Центристскую партию сильным игроком в эстонской политике на протяжении долгого времени? Это была способность объединять интересы эстонского и русского электората и сохранять их в равновесии. Тынис Саартс, доцент кафедры сравнительной политологии Таллиннского университета, размышляет о будущем курсе Центристской партии.

Похоже, что в свете предыдущих волн исходов центристов, а также особенно большой волны, случившейся на прошлой неделе, можно сказать, что эта способность уже утеряна, или же начинает теряться. Таким образом, Центристская партия все больше напоминает бывшего топ-спортсмена, у которого хорошо служивший до сих пор голеностопный сустав вышел из строя, и он не знает теперь, винить ли себя, команду или тренера.

Если Центристская партия действительно должна стать русской партией и в будущем ориентироваться преимущественно на Таллинн, то, к сожалению, нужно сказать, что этнические и муниципальные партии относятся к категории нишевых партий. Нишевые партии - это не популярные партии, пользующиеся широкой поддержкой, а маргинальные игроки, которым приходится мириться с поддержкой около 10% (или в самом лучшем случае - 15%) избирателей.

Но так ли драматична эта ситуация? Члены Центристской партии, принадлежащие к лагерю Михаила Кылварта, утверждают, что партия и раньше переживала большие волны ухода политиков, последняя из которых произошла во времена Сависаара в 2012 году. Даже сейчас они надеются укрепить свои ряды и вернуться еще сильнее. На этот чрезмерный оптимизм, на мой взгляд, крайне метко отреагировал Сергей Метлев в своей недавней статье в жанре мнения, задав элементарный риторический вопрос: «Кто такой был Сависаар, и кто такой Кылварт?».

Оставшиеся в партии члены пытаются утешать себя тем, что в рядах центристов продолжают оставаться несколько видных эстонских политиков, таких как Лаури Лаатс, Яан Тоотс, Аннели Отть и др.; это действительно так! Но дело не только в именах и статистике, речь идет о символических посланиях.

Что исчезает вместе с большой волной исхода центристов, произошедшей в прошлую пятницу, так это, прежде всего, вера эстоноязычных избирателей за пределами Таллинна в то, что Центристская партия продолжит отстаивать эстонские интересы и что лидеры партии будут продолжать уделять такое же внимание общегосударственным проблемам, как и столице.

Юри Ратас.
Юри Ратас. Фото: Tairo Lutter

Если из партии уйдет и бывший председатель Юри Ратас (что, как мы опасаемся, произойдет в ближайшее время), то дойдет до всех такой сигнал: Центристская партия больше не сможет уравновешивать русское и эстонское крыло и может постепенно превратиться в сосредоточенную на Таллинне муниципальную партию. Тогда это лишь вопрос времени, когда последствия краха на Тоомпеа достигнут регионов, и активисты в маленьких городах и в сельской местности начнут задаваться вопросом, имеет ли для них еще смысл вкладывать свое время и энергию в эту партию.

Если Центристская партия из своего нынешнего профиля трансформируется преимущественно в партию людей, родным языком которых является русский, то возникает и вопрос, будут ли - и как долго - нынешние лидеры придерживаться нынешней прозападной и проукраинской линии? Остающийся электорат, похоже, этого не ожидает, и критики внутри партии, которые раньше резко реагировали на каждое заявление или действие, звучащее или выглядящее хотя бы немного прокремлевски, также ушли.

Даже если Кылварт и не хочет этого напрямую, допуская полутона в суждениях по важным, геополитически заряженным ценностным вопросам, он неизбежно усиливает предубеждения эстонской общественности на предмет того, что партия является как бы «прокремлевской» или, по крайней мере, молчаливо одобряющей повестку дня Путина. Однако создание такого имиджа ознаменовало бы начало окончательной маргинализации партии - центристы остались бы изолированными на государственном уровне, и двери возможных правительственных альянсов были бы для них уже закрыты.

Фактически Центристская партия также не может полностью рассчитывать на лояльность русского избирателя. Следует также принять во внимание, что война в Украине уже разделила русскую общину, поэтому не имеет значения, сохранит ли партия, возглавляемая Кылвартом, казалось бы, более прозападную позицию или же примет более дружественную Кремлю линию; потери должны произойти в любом случае.

Михаил Кылварт и его ближайшие соратники-однопартийцы во время пресс-конференции в Таллинне 4 января 2024 года.
Михаил Кылварт и его ближайшие соратники-однопартийцы во время пресс-конференции в Таллинне 4 января 2024 года. Фото: Taavi Sepp

Но, что гораздо важнее, русскоязычные избиратели в Эстонии на протяжении десятилетий отличались своим прагматизмом. Они голосуют за тех, кто на уровне государства или крупных муниципалитетов способен предложить что-то осязаемое. Если Центристская партия представлена на Тоомпеа довольно скромной фракцией, не попадет в правительство в обозримом будущем, а власть ускользает из их рук и в Таллинне, то почему среднестатистический русский избиратель должен продолжать голосовать за них, даже если у него это старая привычка?

Потеря власти в Таллинне после выборов в местные органы власти 2025 года не является таким уж нереалистичным сценарием. Давайте вспомним, что Центристская партия на протяжении десятилетий уверенно побеждала на выборах в столице не только потому, что ее поддерживали русские избиратели в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне, она и добивалась хороших результатов в Мустамяэ, Нымме, Ыйсмяэ, где у центристов имелась очень сильная галерея эстоноязычных политических звезд национального масштаба, известных публике. Однако сейчас этот козырь ускользает из рук партии, и этого уже достаточно, чтобы у некоторых конкурентов Центристской партии перед выборами был аболютно попутный ветер в парусах, и поэтому осенью 2025 года именно они смогут решить, кто будет новым мэром.

Теперь давайте попробуем представить себе более широкую картину того, как мог бы выглядеть политический ландшафт Эстонии с маргинализировавшейся Центристской партией? Похоже, что социал-демократы вытягивают потенциально самую длинную спичку, и они могут теперь стать в Эстонии левоцентристской партией взамен Центристской партии. Однако для этого Социал-демократическая партия должна умело разыграть свои карты и на какое-то время похоронить культурные войны и woke-повестку, потому что они просто не устраивают приходящего к ней (возможно) довольно возрастного недавнего избирателя Центристской партии.

Поскольку со времени «Бронзовой ночи» прошло почти 20 лет, почему бы русскому избирателю среднего класса с правыми экономическими взглядами снова не открыть для себя Партию реформ? Это особенно актуально, когда Центристская партия, которая и так недостаточно представлена на Тоомпеа и в будущем также может оказаться в изоляции, больше не способна ни на что влиять на общегосударственном уровне.

Однако тот русский избиратель, который не доверяет западному миру и сегодняшней либерально-демократической модели, может начать всерьез рассматривать возможность голосования за EKRE. Это может произойти по той причине, что EKRE может показаться наиболее мощной и эффективой силой в плане указания места нынешней, чрезмерно проукраинской и либеральной элите.

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