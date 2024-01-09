ПОЛИТОЛОГ ⟩ Центристской партии грозит потеря симпатий не только эстонских, но и русских избирателей

Что исчезает вместе с большой волной исхода центристов, произошедшей в прошлую пятницу, так это, прежде всего, вера эстоноязычных избирателей за пределами Таллинна в то, что Центристская партия продолжит отстаивать эстонские интересы и что лидеры партии будут продолжать уделять такое же внимание общегосударственным проблемам, как и столице.

Юри Ратас. Фото: Tairo Lutter

Если из партии уйдет и бывший председатель Юри Ратас (что, как мы опасаемся, произойдет в ближайшее время), то дойдет до всех такой сигнал: Центристская партия больше не сможет уравновешивать русское и эстонское крыло и может постепенно превратиться в сосредоточенную на Таллинне муниципальную партию. Тогда это лишь вопрос времени, когда последствия краха на Тоомпеа достигнут регионов, и активисты в маленьких городах и в сельской местности начнут задаваться вопросом, имеет ли для них еще смысл вкладывать свое время и энергию в эту партию.

Если Центристская партия из своего нынешнего профиля трансформируется преимущественно в партию людей, родным языком которых является русский, то возникает и вопрос, будут ли - и как долго - нынешние лидеры придерживаться нынешней прозападной и проукраинской линии? Остающийся электорат, похоже, этого не ожидает, и критики внутри партии, которые раньше резко реагировали на каждое заявление или действие, звучащее или выглядящее хотя бы немного прокремлевски, также ушли.