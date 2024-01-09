ФОТО ⟩ В скандинавском стиле: в центре Таллинна строится своеобразный дом

Девелопером и строителем многоквартирного дома является компания AS Oma Ehitaja, которая в середине декабря торжественно заложила в фундамент дома краеугольный камень. Компания решила начать строительство нового объекта, поскольку, несмотря на общие проблемы в экономике, рынок недвижимости показывает восстановление покупательской смелости и улучшение ситуации.

Фото: Oma Ehitaja AS

«В нынешней рыночной ситуации важно, что к моменту закладки краеугольного камня почти 40% квартир в доме по адресу Мадли, 1 уже были проданы. Это показывает, что на энергосберегающие дома, строящиеся по продуманному проекту, всегда есть покупатели», - сказал Индрек Мооратс, председатель правления Oma Ehitaja.

В новом доме, который будет построен в Китсекюла, есть двухэтажные и четырехэтажные части. Высота потолков в просторных квартирах - 2,7-2,8 метра. В большинстве квартир имеются просторные лоджии или террасы на крыше.

Фото: Oma Ehitaja AS

Благодаря тщательно продуманным техническим системам и выбранным строительным материалам, дом имеет энергетический сертификат А-класса. Дом с центральным отоплением будет оснащен солнечными батареями, системами умного управления домом, принудительной вентиляцией с возможностью рекуперации тепла и охлаждения.

Фото: Oma Ehitaja AS

Дом спроектирован опытным и признанным архитектором Индреком Суйгусааре из архитектурного бюро PLUSS. Создателей вдохновила история и жилые постройки на соседних улицах. Поэтому в доме попеременно имеются двух- и четырехэтажные части, фасады которых частично обшиты деревом и оштукатурены в разные цвета.