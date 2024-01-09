ВНЖ Эстонии стоило гражданину России карьеры и допуска к гостайне

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) добились увольнения псковского чиновника у которого нашлось ВНЖ Эстонии

«Сотрудники УФСБ России по Псковской области выявили в штате регионального управления Росреестра сотрудника с видом на жительство в Эстонии», - сообщили 9 января российские государственные СМИ.

Пропаганда цитирует пресс-релиз сотрудников спецслужбы, которые утверждают, что «гражданский служащий, имея допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, получил срочный вид на жительство на территории Эстонии».

«При этом в установленном законом порядке он не уведомил о данном факте управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области и работодателя. Кроме того, сотрудник без уведомления работодателя посетил страны Евросоюза», - подчеркивают псковские ФСБшники.

Сотрудник государственной службы занимающейся учетом и регистрацией недвижимого имущества и сделок с ним был уволен и оштрафован по уголовной статье. Размер штрафа не сообщается.

УК РФ Статья 330.2. Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей (2 тысячи евро - прим.ред.) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до четырехсот часов.

Запрет на ВНЖ иностранного государства для российских чиновников был введен Путиным после обнуления Конституции в 2020 году. Тогда же к госслужащим отнесли членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые регулярно фиксировали преступления российского тюремного ведомства, посещая заключенных в учреждениях ФСИН. При этом отдельным законом в России была легализована возможность получения второго гражданства сотрудниками ФСБ и СВР (служба внешней разведки).

Эксперты тогда отмечали, что механизм контроля за иностранными ВНЖ у россиян создать невозможно, т.к. иностранные государства не отчитываются о выдаче таких документов перед РФ. Как был разоблачен псковский чиновник в ФСБ не рассказали.

В конце 2022 года финские СМИ сообщали о начале увольнений сотрудников финского социального ведомства Kela из-за наличия у них российского гражданства.

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Осенью 2023 года Россия существенно упростила правила получение своего гражданства для иностранцев и лиц без гражданства. «Я работаю над тем, чтобы таких людей депортировали из Эстонии», - заявил тогда на пресс-конференции глава МВД Лаури Ляэнеметс.