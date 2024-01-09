Еврокомиссия хочет дополнительно защитить права кошек и собак, изменения затронут приюты и зоомагазины

Предложение стало ответом 74 процентам жителей ЕС, по мнению которых благополучие кошек и собак должно быть защищено лучше, чем сегодня. Учтен и изменившийся подход ученых и общества к благополучию животных, например, описывается, что страдание - это не только негативное чувство, но и отсутствие позитивного чувства.

Согласно сопроводительному письму к законопроекту, ситуация в приютах для животных, особенно расположенных в Южной и Восточной Европе, где одновременно содержится слишком много животных, вызывает тревогу. Кроме того, государства-члены ЕС требуют решения проблемы незаконной торговли кошками и собаками.

Хотя в настоящее время обязательна идентификация только тех животных, которые пересекают госудрственные границы, предложение Еврокомиссии состоит в том, чтобы сделать обязательным также идентифицировать тех животных, которые предлагаются для продажи или публично сдаются, и вносить данные о животных в международную базу данных.

Новое постановление предусматривает минимальные требования, которым должно следовать государство-член при регулировании требований по содержанию всех кошек и собак. Требования регламента будут распространяться на тех, кто содержит более трех нестерилизованных собак или кошек и имеет более двух пометов щенков или котят в календарном году. Кроме того, требования коснутся зоомагазинов, в которых содержится более трех собак и более семи кошек, и приютов, в которых содержится более десяти собак или двадцати кошек.