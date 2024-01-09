Европейская комиссия выдвинула предложение принять постановление, которое улучшило бы благополучие собак и кошек в ЕС и установило минимальные требования, которым должно соответствовать каждое государство ЕС.
Еврокомиссия хочет дополнительно защитить права кошек и собак, изменения затронут приюты и зоомагазины
Предложение стало ответом 74 процентам жителей ЕС, по мнению которых благополучие кошек и собак должно быть защищено лучше, чем сегодня. Учтен и изменившийся подход ученых и общества к благополучию животных, например, описывается, что страдание - это не только негативное чувство, но и отсутствие позитивного чувства.
Согласно сопроводительному письму к законопроекту, ситуация в приютах для животных, особенно расположенных в Южной и Восточной Европе, где одновременно содержится слишком много животных, вызывает тревогу. Кроме того, государства-члены ЕС требуют решения проблемы незаконной торговли кошками и собаками.
Хотя в настоящее время обязательна идентификация только тех животных, которые пересекают госудрственные границы, предложение Еврокомиссии состоит в том, чтобы сделать обязательным также идентифицировать тех животных, которые предлагаются для продажи или публично сдаются, и вносить данные о животных в международную базу данных.
Новое постановление предусматривает минимальные требования, которым должно следовать государство-член при регулировании требований по содержанию всех кошек и собак. Требования регламента будут распространяться на тех, кто содержит более трех нестерилизованных собак или кошек и имеет более двух пометов щенков или котят в календарном году. Кроме того, требования коснутся зоомагазинов, в которых содержится более трех собак и более семи кошек, и приютов, в которых содержится более десяти собак или двадцати кошек.
Запрещается кровнородственное спаривание между родителями и потомством или между бабушками и дедушками и потомками следующего поколения. Отдельно указано, что разведение коротконосых пород не запрещается, если в программе разведения снижено негативное влияние на здоровье деформированных дыхательных путей.
При передаче или продаже животного новому владельцу должна быть предоставлена достаточная информация для обеспечения благополучия животного. При предложении животных онлайн должна быть четко указана информация: «Животное - не игрушка». Покупка или принятие в дом домашнего животного - решение, которое меняет жизнь. Владелец животного обязан постоянно обеспечивать его здоровье и благополучие.
На зоопредприятиях должны работать компетентные люди, а ветеринарный врач должен посещать животных раз в год. Собаки должны иметь возможность выходить на улицу каждый день. В помещение для животных должен проникать естественный дневной свет. Кошку нельзя вязать или осеменять, а собаку старше 8 лет и кошку старше 6 лет можно вязать только с разрешения ветеринарного врача. Непородистое животное нельзя убивать или бросать.
Никакие операции по изменению тела не допускаются, кроме как по решению ветеринара. Отныне все заводчики кошек и собак должны будут получать на свой бизнес одобрение от ведомств по сельскому хозяйству и продовольствию.
Животные, предлагаемые на продажу предприятиями, должны быть чипированы и внесены в национальный регистр. Ввести данные в базу данных может либо ветеринар, либо его помощник. Онлайн-платформа, с помощью которой новый потенциальный владелец животного получает информацию, должна включать ссылку на регистр для проверки данных. Животные, ввезенные из-за пределов ЕС, должны быть внесены в регистр не позднее, чем в течение 48 часов с момента прибытия в страну.
Государства ЕС будут собирать и передавать данные о благополучии кошек и собак в Еврокомиссию каждые три года. Штрафы за нарушения каждое государство ЕС определяет само.