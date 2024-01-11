Длящееся на протяжении месяцев противостояние могло бы остаться личным делом 38-летнего Хейти Салуметса, разрабатывающего большие, полноценные жилые комплексы, и двух его бывших наемных работников, если бы в результате судебного разбирательства не выяснилось, что, во-первых, с работы у Салуметса ушли в том числе и другие сотрудники, которые также подали на него заявление в комиссию по трудовым спорам. А во-вторых, что несколько предприятий Салуметса задолжали Налогово-таможенному департаменту более двух миллионов евро. Последнее в свою очередь заставило многих купивших жилье в его комплексах забеспокоиться о том, будут ли выполнены все необходимые работы, которые еще только предстоит сделать в домах.