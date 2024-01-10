ФОТО ⟩ Что будет модно в дизайне интерьера 2024 года: неожиданные цвета и формы

С наступлением нового года дизайнеров интерьера часто спрашивают, что оставить в старом году, что может оказаться необычным и интересным, и что в ближайшем будущем может стать настоящим хитом.
Дизайнер интерьера K-rauta Вероника Дейкова рассказывает о трендах интерьера в 2024 году.
Коричневый и бежевый вытесняют серый
Самый модный цвет 2024 года - коричневый. Он может быть тусклым или блестящим, светлым или темным, но в ближайшие годы мы так или иначе увидим много коричневого. Помимо коричневого, в моде также бежевый, терракотово-красный, персиково-розовый и некоторые другие цвета.
Многолетний фаворит скандинавских стран - серый цвет - практически вообще больше не появляется в модных прогнозах, что, безусловно, огорчит многих жителей Эстонии.
При этом уже набравший популярность золотой оттенок никуда не делся - его трансформируют в производные цвета: розовое золото, бронзовое золото, золото оттенка шампанского. Поскольку модные коричневые и бежевые цвета хорошо сочетаются с золотыми деталями, в ближайшие годы золото, вероятно, с повестки дня не исчезнет.
Сине-зеленый, ядовито-зеленый и бензиново-серый цвета по-прежнему встречаются, но не так часто, как в предыдущие годы. 2024 год благоприятствует необычным сочетаниям разных цветов: можно комбинировать коричневый и фиолетовый, персиково-розовый и темно-зеленый, но чаще всего мы, вероятно, будем видеть симбиоз коричневого и бежевого.
Округлые формы обретают волнистость
Если в последние пару лет мы могли наблюдать, как квадратные формы сменяются округлыми, то сейчас круглые элементы приобретают волнистые и неправильные формы. Мы видим это в различных деталях, прежде всего в коврах, зеркалах, настенных и потолочных светильниках. В то же время множество изогнутых решений - как и в прошлом году - можно наблюдать в таких элементах интерьера, как дверные и оконные проемы.
Обивка снова в моде
В этом году мы увидим все больше неровностей и фактурности на стенах и на поверхности мебели. Различные обивочные материалы и пышные ткани также снова становятся хитом. При этом в моде будут натуральные и роскошные ткани.
Ротанг вернулся
В мире мебели ценятся натуральные материалы - дерево и шпон, промасленные и лакированные. Наряду с деревом и параллельно ему снова появилось множество решений из ротанга, которые можно увидеть в мебели, перегородках и декоративных элементах. Дерево, металл и стекло также являются хорошим выбором. Захватывающая новинка в дизайне интерьера - алюминий. Он легкий, прочный, долговечный и обладает зеркальными свойствами: возможно, в ближайшие годы мы будем видеть его все чаще.
Сердца покоряют терракота, мозаика и шахматный узор
Глазурованная и неглазурованная терракотовая плитка на основе глины набирает все большую популярность и используется в различных помещениях, включая кухни и ванные комнаты. Одним из наиболее популярных вариантов узора станет мозаика, как красочная и экзотическая, так черно-белая, по-скандинавски спокойная. Также все чаще встречаются комбинации разных шахматных узоров.
Модное освещение энергоэффективно
Ключевые слова трендов в освещении - элегантность и энергосбережение. С визуальной точки зрения в оформлении светильников используется больше текстиля, но стекло и металл при этом не исчезли. Набирают популярность настенные светильники - в основном круглой или неправильной формы.
Растения никуда не денутся
Живые растения в жилых помещениях - это тенденция, которая возникла очень давно и обязательно сохранится. Особенно модны массивные, пышные, крупнолистные растения, но выбор все же должен основываться на освещенности, температуре и уровне влажности помещения.
Противоречия между комфортом и экологичностью
Противоречия вписаны в тенденции, поскольку, с одной стороны, люди продолжают ценить комфорт и роскошь, с другой стороны, наблюдается явная тенденция к более экономичным и устойчивым решениям, которые плохо сочетаются друг с другом. Движение к балансу требует времени и изобретательности, чтобы найти решения, которые одновременно будут красивы и устойчивы, удобны и экономичны. Противоречия отражаются и в эклектичном выборе – совмещать разные эпохи и создавать контрасты модно.