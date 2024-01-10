ФОТО ⟩ Что будет модно в дизайне интерьера 2024 года: неожиданные цвета и формы

Дизайнер интерьера K-rauta Вероника Дейкова рассказывает о трендах интерьера в 2024 году.

Коричневый и бежевый вытесняют серый

Самый модный цвет 2024 года - коричневый. Он может быть тусклым или блестящим, светлым или темным, но в ближайшие годы мы так или иначе увидим много коричневого. Помимо коричневого, в моде также бежевый, терракотово-красный, персиково-розовый и некоторые другие цвета.

Многолетний фаворит скандинавских стран - серый цвет - практически вообще больше не появляется в модных прогнозах, что, безусловно, огорчит многих жителей Эстонии.

При этом уже набравший популярность золотой оттенок никуда не делся - его трансформируют в производные цвета: розовое золото, бронзовое золото, золото оттенка шампанского. Поскольку модные коричневые и бежевые цвета хорошо сочетаются с золотыми деталями, в ближайшие годы золото, вероятно, с повестки дня не исчезнет.

Фото: KV.EE

Сине-зеленый, ядовито-зеленый и бензиново-серый цвета по-прежнему встречаются, но не так часто, как в предыдущие годы. 2024 год благоприятствует необычным сочетаниям разных цветов: можно комбинировать коричневый и фиолетовый, персиково-розовый и темно-зеленый, но чаще всего мы, вероятно, будем видеть симбиоз коричневого и бежевого.

Округлые формы обретают волнистость