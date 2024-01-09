2023 год стал самым жарким за всю историю измерений

Прошлый год был, безусловно, самым жарким в мировой истории, побив несколько климатических рекордов, сообщила Служба изменения климата Copernicus Европейского союза.
Средняя температура Земли в 2023 году составила 14,98 градуса. Хотя история измерений Copernicus восходит к 1850 году, ученые подозревают, что это могли быть даже самые теплые 12 месяцев за последние 100 000 лет.
«2023 год - не только самый теплый год за всю историю наблюдений, это также первый год, в котором все дни были более чем на 1 градус теплее, чем в доиндустриальный период», - заявила заместитель директора Службы мониторинга изменения климата Copernicus Саманта Берджесс. Почти половина дней была на 1,5 градуса теплее, чем в доиндустриальный период.
В 2023 году на Земле было на 1,48 градуса теплее по сравнению со временем, предшествовавшим массовому сжиганию ископаемого топлива. Это значение очень близко к потолку температуры в 1,5 градуса, согласованному в Париже в 2015 году, то есть глобальная температура должна постоянно превышать 1,5 градуса, чтобы этот целевой показатель считался нарушенным.
В то же время, по мнению исследователей Copernicus, даже этот предел может быть не за горами, а рубеж в 1,5 градуса может быть превышен уже в течение следующих 12 месяцев, сообщает The Guardian.
Средняя температура в 2023 году была на 0,17 градуса выше предыдущего рекордного 2016 года, что является очень большим повышением с точки зрения климата.
Среди прочего сообщалось о рекордных погодных явлениях, таких как самый теплый месяц за всю историю наблюдений и кратковременное повышение глобальной средней дневной температуры более чем на 2 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.
По мнению исследователей, основной причиной рекордной жары стали рекордные выбросы углекислого газа, к которым добавилось влияние погодного явления Эль-Ниньо.
Рекордная жара принесла волны тепла, наводнения и лесные пожары по всему миру. Согласно анализу, некоторые экстремальные погодные явления, такие как волны тепла в Европе и США, были бы практически невозможны без антропогенного изменения климата.
«Записи, полученные в последние месяцы, предоставляют убедительное свидетельство того, насколько далеки мы от климата, в котором сформировалась наша цивилизация», - заявил в своем заявлении директор Службы изменения климата Европейского союза Copernicus Карло Буонтемпо.
«Это имеет огромные последствия для Парижского соглашения и всей человеческой деятельности. Если мы хотим успешно управлять климатическими рисками, нам необходимо быстро сократить выбросы углекислого газа в нашей экономике, используя при этом климатические данные и знания для подготовки к будущему», - добавил он.