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2023 год стал самым жарким за всю историю измерений

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Недавний отчет Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) показывает, что время для спасения Земли истекает.
Недавний отчет Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) показывает, что время для спасения Земли истекает. Фото: Ivan Nikiforov

Прошлый год был, безусловно, самым жарким в мировой истории, побив несколько климатических рекордов, сообщила Служба изменения климата Copernicus Европейского союза.

Средняя температура Земли в 2023 году составила 14,98 градуса. Хотя история измерений Copernicus восходит к 1850 году, ученые подозревают, что это могли быть даже самые теплые 12 месяцев за последние 100 000 лет.

«2023 год - не только самый теплый год за всю историю наблюдений, это также первый год, в котором все дни были более чем на 1 градус теплее, чем в доиндустриальный период», - заявила заместитель директора Службы мониторинга изменения климата Copernicus Саманта Берджесс. Почти половина дней была на 1,5 градуса теплее, чем в доиндустриальный период.

В 2023 году на Земле было на 1,48 градуса теплее по сравнению со временем, предшествовавшим массовому сжиганию ископаемого топлива. Это значение очень близко к потолку температуры в 1,5 градуса, согласованному в Париже в 2015 году, то есть глобальная температура должна постоянно превышать 1,5 градуса, чтобы этот целевой показатель считался нарушенным.

В то же время, по мнению исследователей Copernicus, даже этот предел может быть не за горами, а рубеж в 1,5 градуса может быть превышен уже в течение следующих 12 месяцев, сообщает The Guardian.

Средняя температура в 2023 году была на 0,17 градуса выше предыдущего рекордного 2016 года, что является очень большим повышением с точки зрения климата.

Среди прочего сообщалось о рекордных погодных явлениях, таких как самый теплый месяц за всю историю наблюдений и кратковременное повышение глобальной средней дневной температуры более чем на 2 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

По мнению исследователей, основной причиной рекордной жары стали рекордные выбросы углекислого газа, к которым добавилось влияние погодного явления Эль-Ниньо.

Рекордная жара принесла волны тепла, наводнения и лесные пожары по всему миру. Согласно анализу, некоторые экстремальные погодные явления, такие как волны тепла в Европе и США, были бы практически невозможны без антропогенного изменения климата.

«Записи, полученные в последние месяцы, предоставляют убедительное свидетельство того, насколько далеки мы от климата, в котором сформировалась наша цивилизация», - заявил в своем заявлении директор Службы изменения климата Европейского союза Copernicus Карло Буонтемпо.

«Это имеет огромные последствия для Парижского соглашения и всей человеческой деятельности. Если мы хотим успешно управлять климатическими рисками, нам необходимо быстро сократить выбросы углекислого газа в нашей экономике, используя при этом климатические данные и знания для подготовки к будущему», - добавил он.

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