2023 год стал самым жарким за всю историю измерений

Средняя температура Земли в 2023 году составила 14,98 градуса. Хотя история измерений Copernicus восходит к 1850 году, ученые подозревают, что это могли быть даже самые теплые 12 месяцев за последние 100 000 лет.

«2023 год - не только самый теплый год за всю историю наблюдений, это также первый год, в котором все дни были более чем на 1 градус теплее, чем в доиндустриальный период», - заявила заместитель директора Службы мониторинга изменения климата Copernicus Саманта Берджесс. Почти половина дней была на 1,5 градуса теплее, чем в доиндустриальный период.

В 2023 году на Земле было на 1,48 градуса теплее по сравнению со временем, предшествовавшим массовому сжиганию ископаемого топлива. Это значение очень близко к потолку температуры в 1,5 градуса, согласованному в Париже в 2015 году, то есть глобальная температура должна постоянно превышать 1,5 градуса, чтобы этот целевой показатель считался нарушенным.

В то же время, по мнению исследователей Copernicus, даже этот предел может быть не за горами, а рубеж в 1,5 градуса может быть превышен уже в течение следующих 12 месяцев, сообщает The Guardian.

Средняя температура в 2023 году была на 0,17 градуса выше предыдущего рекордного 2016 года, что является очень большим повышением с точки зрения климата.