ИГОРЬ КАЛАКАУСКАС ⟩ Кризис начался с невнятного Ратаса, но у центристов еще есть шанс

Я далек от партийного строительства и во всех межпартийных и внутрипартийных перипетиях не сильно разбираюсь: сужу как сторонний обыватель и, как мне кажется, в целом понимаю, что произошло. Постараюсь не сильно переходить на личности, хотя совсем избежать этого все равно не удастся.

Ратас не справился

Если очень коротко, то сохранить вылепленную Сависааром политическую организацию его наследники не смогли. Во многом по причине того, что в значительной степени она была создана лично под него. В вождизме, который был свойственен Эдгару, я не вижу ничего предосудительного: все-таки он был личностью и одним из самых заметных политиков Эстонии. Остаться с чистыми руками и не запятнанной репутацией в политике крайне сложно, и ангелом названный герой никогда не был. Но у Сависаара было звериное чутье, и стратегию он выстраивать умел.

Одна из сделанных им ставок неплохо сработала: он дал возможность русским членам партии сделать себе карьеру. И, если не касаться этико-нравственной темы, то придется признать, что если и есть смысл говорить о заметных русских политиках в Эстонии, то большинство из них - центристы.