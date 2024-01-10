ИГОРЬ КАЛАКАУСКАС ⟩ Кризис начался с невнятного Ратаса, но у центристов еще есть шанс

Кризис, в котором оказалась Центристская партия, выглядит практически безвыходным, и почти все парламентские партии с удовольствием готовы половить во вспенившейся вокруг вскормленной «железным Эдгаром» партии мутной воде свою рыбешку. Пожалуй, только соцдемы предпочитают не делать резких движений, предпочитая при комментариях обтекаемые формулировки, пишет учитель и публицист Игорь Калакаускас.
Я далек от партийного строительства и во всех межпартийных и внутрипартийных перипетиях не сильно разбираюсь: сужу как сторонний обыватель и, как мне кажется, в целом понимаю, что произошло. Постараюсь не сильно переходить на личности, хотя совсем избежать этого все равно не удастся.
Ратас не справился
Если очень коротко, то сохранить вылепленную Сависааром политическую организацию его наследники не смогли. Во многом по причине того, что в значительной степени она была создана лично под него. В вождизме, который был свойственен Эдгару, я не вижу ничего предосудительного: все-таки он был личностью и одним из самых заметных политиков Эстонии. Остаться с чистыми руками и не запятнанной репутацией в политике крайне сложно, и ангелом названный герой никогда не был. Но у Сависаара было звериное чутье, и стратегию он выстраивать умел.
Одна из сделанных им ставок неплохо сработала: он дал возможность русским членам партии сделать себе карьеру. И, если не касаться этико-нравственной темы, то придется признать, что если и есть смысл говорить о заметных русских политиках в Эстонии, то большинство из них - центристы.
После того как во главе Центристской партии встал Юри Ратас, партия потеряла вектор. Думаю, что внутренние партийные проблемы начались именно в этот момент, поскольку новый председатель был неубедительным и невнятным. По крайней мере, я видел его таким и продолжаю видеть. А его недавняя пикировка с Яной Тоом вдобавок выглядит не очень по-джентельменски.
Ни для кого не было секретом, что довольно значительным сегментом центристского электората были русскоязычные избиратели, с которыми Сависаар работать умел. Да, иногда манипулировал и вводил в заблуждение, уходил от неприятных вопросов, но, чего уж там, справлялся с задачей изящно.
Москва спутала карты центристам
Еще один мощный удар по Центристской партии нанесла Россия. Удар был по касательной, поскольку начавшаяся в 2014 году эскалация РФ, направленная против суверенитета Украины, вызвала оживление в рядах русскоязычных жителей страны, многие из которых не увидели в раскручиваемом Кремлем антиукраинском маховике ничего особенного, кроме «спора славян между собою».
Как выстраивать отношения в такой обстановке со своими пророссийски настроенными избирателями, центристы так и не определились. Этим можно объяснить некоторый разброд среди заметных русских центристов, которые стали действовать на свой страх и риск, вести свою игру. Чаще всего они выбирали невнятную линию, которая русским электоратом прочитывалась как молчаливое согласие с Москвой или, как минимум, определялась емким выражением: «Не все так однозначно».
Прятаться и уворачиваться стало невозможно после 24 февраля 2022 года. Собственно, именно тогда ситуация вокруг русскоязычных жителей Эстонии повисла как то ружье, вывешенное на сцене в первом акте спектакля. В состояние ступора впала практически вся эстонская элита, потому что стало совершенно непонятно, как выстраивать межнациональные отношения в сложившейся обстановке. Выходить на прямой разговор с русскими никто не захотел и их всех по умолчанию записали в «отряды Путина»; это было проще всего, потому что не требовало сложных решений.
Мало того, многие сочли момент вполне удачным, чтобы отменить те немногочисленные уступки, которые в отношении русских были сделаны (голосование на муниципальных выборах, буксовавшая в школах формула 60/40, активное использование русского языка в общественной сфере).
Роковая ошибка Кылварта
Именно в этот момент в рядах Центристской партии стал наблюдаться усиливающийся хаос, и необходимость смены лидера стала очевидной. Я не знаю, что двигало Кылвартом, когда он ввязался в борьбу за пост главы партии. Амбиции или надежда повернуть движение вспять?
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом - это утверждение мне видится очень спорным хотя бы по той причине, что солдатами зачастую становятся в силу обстоятельств, которые не подразумевают служебного продвижения. Не стоит требовать от призывника стремления командовать полками. Возвращаясь к нашим реалиям, я бы сказал так: не каждый - даже очень заметный политический деятель - способен стать партийным лидером. Здесь нужно наличие сразу нескольких слагаемых.
Центристская партия была своеобразным интеграционным проектом. И довольно успешным проектом, надо признать. И возглавить ее может только человек, имеющий крепкую репутацию как в эстонском, так и в русском крыле. Кылварт таким человеком не является, как бы лично я к нему хорошо не относился. Михаил неплохо зарекомендовал себя как мэр - даже такая карьера может считаться достойной, но ему не стоило вступать в борьбу за то кресло, которое сейчас ему скорее мешает.
Либо съезд, либо фиаско
Что имеем в сухом остатке? Превращение популистского проекта, Центристской партии, объединившей эстонцев и русских, в маргинальную политическую группировку, ориентированную на обиженных русских, не понимающих, что смотреть с надеждой на Россию больше не имеет смысла. Россия стремительно превращается в большую Северную Корею с ядерными ракетами и потерявшим берега режимом.
Политика - это искусство возможного. Больше ста лет прошло после того как об этом заявил Бисмарк, но это все так же актуально. За права отдельных социальных групп надо бороться с умом, учитывая реалии. А наши реалии таковы, что права местных русских, благодаря кремлевскому фюреру, в Эстонии и ЕС уже отодвинуты как тема обсуждения.
Единственное, чего мы на данный момент можем добиться - это компромиссные решения. Сохраниться как партия Центристская еще имеет шанс, он очень слабый: здесь Кылварту придется идти на серьезные и довольно болезненные для него уступки. Созыв внеочередного съезда - это самое разумное, что сейчас можно сделать.