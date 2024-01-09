Рийгикогу отклонил законопроект, касающийся земель государственной обороны

За предложение отклонить законопроект проголосовали 46 членов Рийгикогу, против 17. Таким образом, законопроект иключен из рассмотрения Рийгикогу.

Целью законопроекта было то, что если государство передает на публичных торгах недвижимость, включающую кадастровую единицу гоcударственного оборонного назначения, то детальный план, установленный для этой кадастровой единицы, терял бы силу со дня, следующего за днем передачи.

Согласно проекту, кадастровая единица должна была бы стать землей без целевого назначения, чтобы новый собственник мог подать заявку на присвоение кадастровой единице соответствующего целевого назначения.

Законопроект предусматривал также, что если здание расположено на кадастровой единице земли оборонного назначения, целью использования которой является внутренний оборонительный или военный объект, то данная цель использования утрачивала бы силу со дня после передачи недвижимого имущества.