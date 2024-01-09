Полиция: подозреваемый в сексуальном насилии работник дома престарелых не имеет криминального прошлого

55-летнего мужчину, выполнявшего функции сиделки в доме престарелых, подозревают в сексуальном насилии. Глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил Krimiraadio, что на данный момент известно, что жертв было несколько. Расследование покажет, сколько на самом деле было жертв и что именно произошло, сказал Тамбре.

«В настоящее время мы делаем шаг за шагом», - пояснил Тамбре и добавил, что первые следственные действия по поиску улик были проведены в декабре. На данный момент берутся показания у людей и проводятся беседы с предыдущим работодателем мужчины, а также с бывшими сотрудниками «Табасалу Пихлакоду». «Нужно получить полную картину того, сколько жертв могло быть», - сказал Тамбре.