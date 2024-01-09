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Полиция: подозреваемый в сексуальном насилии работник дома престарелых не имеет криминального прошлого

Лоора-Элизабет Ломп
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Урмет Тамбре.
Урмет Тамбре. Фото: Mihkel Maripuu

В середине декабря Департамент полиции и погранохраны возбудил уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, работника дома престарелых «Табасалу Пихлакоду» в Табасалу. Мужчина, занимавшийся уходом за пожилыми людьми, подозревается в сексуальном насилии над клиентами дома попечения. Подробнее об этом деле в программе Krimiraadio на радио Kuku рассказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

55-летнего мужчину, выполнявшего функции сиделки в доме престарелых, подозревают в сексуальном насилии. Глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил Krimiraadio, что на данный момент известно, что жертв было несколько. Расследование покажет, сколько на самом деле было жертв и что именно произошло, сказал Тамбре.

«В настоящее время мы делаем шаг за шагом», - пояснил Тамбре и добавил, что первые следственные действия по поиску улик были проведены в декабре. На данный момент берутся показания у людей и проводятся беседы с предыдущим работодателем мужчины, а также с бывшими сотрудниками «Табасалу Пихлакоду». «Нужно получить полную картину того, сколько жертв могло быть», - сказал Тамбре.

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