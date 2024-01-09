Видео ⟩ Волна краж со взломом: воры попали в объектив камеры наблюдения

В ночь на 26 декабря был взломан магазин Сангла в волости Эльва, а через час в волости Вильянди воры проникли на заправку Лейе. Воры пока не пойманы, полиция и прокуратура расследуют связь случившегося с волной краж со взломом и грабежей в Ярвамаа.
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Первоначальное предположение, что на заправке Лейе воры украли сигарет на сумму около четырех тысяч евро, к счастью, оказалось немного преувеличенным. Точная инвентаризация показала владельцу заправки Олави Нельку, что воры украли сигарет на 2142 евро и лотерейных билетов на 128 евро. Кроме того, забрали телефонные карты на сумму 27 евро и небольшую сумму наличных. Замена разбитого злоумышленниками дверного стекла обошлась более чем в пятьсот евро.