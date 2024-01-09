Видео ⟩ Волна краж со взломом: воры попали в объектив камеры наблюдения

Первоначальное предположение, что на заправке Лейе воры украли сигарет на сумму около четырех тысяч евро, к счастью, оказалось немного преувеличенным. Точная инвентаризация показала владельцу заправки Олави Нельку, что воры украли сигарет на 2142 евро и лотерейных билетов на 128 евро. Кроме того, забрали телефонные карты на сумму 27 евро и небольшую сумму наличных. Замена разбитого злоумышленниками дверного стекла обошлась более чем в пятьсот евро.

Олави Нельк сказал, что его удивил тот факт, что он, по сути, был единственным из пострадавших от волны взломов предприятий, у которого были записи с камер наблюдения, которые он мог передать следственной группе. «Даже в магазине Coop не было камер видеонаблюдения, - сказал он. - Невероятно».