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Для повторного ввода в эксплуатацию Balticconnector необходимо провести многоэтапную подготовку

Мейнхард Пулк
, журналист
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Газопровод Balticconnector.
Газопровод Balticconnector. Фото: FINNISH BORDER GUARD

Продолжается подготовка к ремонтным работам поврежденного осенью в Финском заливе газопровода Balticconnector, подготовлены необходимые материалы, и, согласно текущим данным, ожидаемый срок завершения работ по-прежнему 1 апреля 2024 года.

По словам руководителя отдела коммуникаций Elering Айна Кёстера, они договорились со своим финским партнером Gasgrid не раскрывать подробную информацию о работах по соображениям безопасности.

В декабре Gasgrid сообщил, что планы по возобновлению работы газопровода 1 апреля остаются в силе и пока не изменились.

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