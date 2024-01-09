Для повторного ввода в эксплуатацию Balticconnector необходимо провести многоэтапную подготовку

По словам руководителя отдела коммуникаций Elering Айна Кёстера, они договорились со своим финским партнером Gasgrid не раскрывать подробную информацию о работах по соображениям безопасности.

В декабре Gasgrid сообщил, что планы по возобновлению работы газопровода 1 апреля остаются в силе и пока не изменились.