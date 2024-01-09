Продолжается подготовка к ремонтным работам поврежденного осенью в Финском заливе газопровода Balticconnector, подготовлены необходимые материалы, и, согласно текущим данным, ожидаемый срок завершения работ по-прежнему 1 апреля 2024 года.
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Для повторного ввода в эксплуатацию Balticconnector необходимо провести многоэтапную подготовку
По словам руководителя отдела коммуникаций Elering Айна Кёстера, они договорились со своим финским партнером Gasgrid не раскрывать подробную информацию о работах по соображениям безопасности.