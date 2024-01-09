В Латвии задержали трех подростков, подозреваемых в двойном убийстве

В минувшую субботу полицию вызвали на улицу Акмену в Резекне, где в одной из квартир было обнаружено мертвое тело мужчины 1958 года рождения. Также в квартире находились двое мужчин 1969 года рождения, у которых были ранения.

Один из пострадавших был настолько тяжело ранен, что врачи не смогли спасти ему жизнь, и он скончался. Второго пострадавшего доставили в больницу.

В тот же день в рамках оперативного расследования полиция задержала подростка 2009 года рождения и двух подростков 2008 года рождения, которые подозреваются в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Для выяснения обстоятельств и мотивов преступления назначена судебно-медицинская экспертиза.

В понедельник суд принял решение взять двоих подростков под стражу.

Полиция возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за убийство двух и более лиц.

За такое преступление взрослые наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет, несовершеннолетние - на меньший срок.

Законодательство Латвии не допускает лишения свободы несовершеннолетних на срок более десяти лет даже за особо тяжкие преступления.