В Латвии задержали трех подростков, подозреваемых в двойном убийстве

Сотрудники правоохранительных органов Латвии задержали троих подростков по подозрению в убийстве двух мужчин в Резекне, сообщила сегодня местная полиция.
В минувшую субботу полицию вызвали на улицу Акмену в Резекне, где в одной из квартир было обнаружено мертвое тело мужчины 1958 года рождения. Также в квартире находились двое мужчин 1969 года рождения, у которых были ранения.
Один из пострадавших был настолько тяжело ранен, что врачи не смогли спасти ему жизнь, и он скончался. Второго пострадавшего доставили в больницу.
В тот же день в рамках оперативного расследования полиция задержала подростка 2009 года рождения и двух подростков 2008 года рождения, которые подозреваются в убийстве при отягчающих обстоятельствах.
Для выяснения обстоятельств и мотивов преступления назначена судебно-медицинская экспертиза.
В понедельник суд принял решение взять двоих подростков под стражу.
Полиция возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за убийство двух и более лиц.
За такое преступление взрослые наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет, несовершеннолетние - на меньший срок.
Законодательство Латвии не допускает лишения свободы несовершеннолетних на срок более десяти лет даже за особо тяжкие преступления.