Бывшие центристы официально присоединились к социал-демократам

По словам председателя партии Лаури Ляэнеметса, теперь роль социал-демократов возрастет как в Рийгикогу и правительстве, так и в долгосрочной политической перспективе.

«Речь идет об опытных политиках, при поддержке которых социал-демократы cмогут эффективнее отстаивать в обществе солидарность, равные возможности и региональное равновесие. В интересах всех жителей и семей нашей страны – более заботливое, сильное и солидарное общество», – отметил Ляэнеметс.

Четверо вступивших в партию депутатов Рийгикогу уже начали работу во фракции социал-демократов. Кятлин Пяэро с этой недели работает советником фракции соцдемов.

Правление социал-демократов сегодня приняло в партию в общей сложности 11 новых членов.