США были основным сторонником Украины, но действовали неравномерно и беспорядочно. Особенно это касается предоставления оружия с большим радиусом действия. Подобно тому, как Германия боится передавать свои ракеты Taurus, есть очень неприятные сообщения о том, что США планируют возможную утилизацию ракет ATACMS, вместо того чтобы предоставить их Киеву.

Пакеты помощи в Европе и США застопорились

Частично причиной является усталость от войны и внутриполитическое давление, и можно быть уверенным, что российский аппарат безопасности и спецслужбы приложили для этого много усилий. Следует признать, что их влияние, вероятно, гораздо сильнее, чем кажется или можно было бы ожидать. Это нужно признать, и с российским влиянием и влиятельными лицами нужно бороться предметно и решительно. Такие влиятельные лица есть в Вашингтоне, Брюсселе и Таллинне.