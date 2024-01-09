Вашингтон, похоже, больше обеспокоен беспорядками в Москве, чем оккупацией Киева

Агрессивная война России в Украине достигла критической фазы, так как внутренние разногласия препятствуют поддержке Киева в необходимом объеме, пишет эксперт по безопасности Postimees и Академии внутренней безопасности Эркки Коорт.
Когда Россия 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину, западный мир начал относительно быстро объединяться, и постепенно поддержка увеличивалась. До этого лишь несколько стран помогали летальным оружием, Эстония была одной из первых.
Медленно начали поступать системы вооружения, которые очень хорошо справляются со своей задачей в руках украинцев, но их все еще мало, а на Западе по-прежнему есть затруднения с некоторыми видами наступательного вооружения.
Понятно, что время, которое, как ожидалось, будет работать против Путина, работает против Украины, по крайней мере, на данный момент. Россия оказалась удивительно неэффективной в увеличении своего военного производства, но Европа и Америка были еще медленнее. Кроме того, России удалось найти альтернативных поставщиков в лице Северной Кореи, Ирана и, вероятно, Китая. Интерес всех упомянутых стран не столько в победе России, сколько в поражении США и НАТО.
Россия также ведет косвенную войну с США, так как в их мировоззрении основным противником все еще является Вашингтон, а их союзники просто вассалы. Так же обстоит дело и с Украиной, в отношении которой Москва, без сомнения, хочет захватить Киев, но очень важной целью является разрушение сферы влияния США. Недостаточная способность США понимать и противодействовать этой скрытой войне удивительна. Этот процесс наблюдают из столиц НАТО и Киева, а также из Москвы, Пекина, Тегерана и Пхеньяна. От успешности данного ответа напрямую зависит безопасность Эстонии.
США были основным сторонником Украины, но действовали неравномерно и беспорядочно. Особенно это касается предоставления оружия с большим радиусом действия. Подобно тому, как Германия боится передавать свои ракеты Taurus, есть очень неприятные сообщения о том, что США планируют возможную утилизацию ракет ATACMS, вместо того чтобы предоставить их Киеву.
Пакеты помощи в Европе и США застопорились
Частично причиной является усталость от войны и внутриполитическое давление, и можно быть уверенным, что российский аппарат безопасности и спецслужбы приложили для этого много усилий. Следует признать, что их влияние, вероятно, гораздо сильнее, чем кажется или можно было бы ожидать. Это нужно признать, и с российским влиянием и влиятельными лицами нужно бороться предметно и решительно. Такие влиятельные лица есть в Вашингтоне, Брюсселе и Таллинне.
Иногда за недостаточной помощью стоят другие причины. Очевидно, в Вашингтоне есть какие-то расчеты, на основании которых также принимаются решения о вооружении. Видимо, они все еще верят в крах системы в России и, безусловно, у них есть информация, которая не известна общественности. Американская разведка предупреждала о российском вторжении в 2022 году. Однако в первый месяц войны американская разведка предсказывала, что российская логистика рухнет. США оценили это по своим стандартам, но поскольку в России ничего не работает должным образом, все привыкли к этому и система просто продолжает функционировать.
Общая забота Вашингтона, Парижа и Берлина - это будущее России. Именно России, потому что перспектива ЕС, предоставленная Украине, показывает направление Киева. Страх перед нестабильностью ядерной державы усилился после авантюры Пригожина в июне 2023 года, направленной на Москву. Это напугало и показало возможное будущее России. Недостаточное, медленное и ограниченное предоставление оружия связано в первую очередь со страхом за будущее Москвы. Ожидается, что Украина победит, но не слишком значительно.
Безусловно, одной из ключевых точек для принятия решений является опасение эскалации, но, судя по риторике Москвы, полномасштабный конфликт с НАТО должен быть налицо уже сегодня. Удивительна недостаточная способность или желание Вашингтона видеть, что помимо России, ведущей открытую войну, также Иран и Северная Корея ведут свою теневую войну против США в степях Донецка. Если США понимают это, то их сегодняшние действия не подтверждают этого.
Задержка помощи частично имеет определенные причины, но это детали, когда из-за отсутствия помощи фронт в какой-то момент уже начинает колебаться. Если Россия, Северная Корея и Иран могут свободно планировать свои следующие шаги, то неважно, что думает Вашингтон, если он не действует. В словах по-прежнему верят в победу Украины, но действия некоторых столиц показывают беспокойство о том, что Россия не должна проигрывать слишком крупно.