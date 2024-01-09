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Агентство по окружающей среде: сохраняется угроза новых наводнений

Свен Рандлайд
, журналист
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Ледовые заторы на реке Пирита в поселке Лоо.
Ледовые заторы на реке Пирита в поселке Лоо. Фото: Päästeamet

В связи с ледовыми заторами и наводнением в поселке Лоо природоохранное ведомство проверило уровень воды и в других реках. По текущему прогнозу, сложная ледовая обстановка сохранится и не исключены новые паводки.

В обзоре Агентства по окружающей среде отмечается, что во многих местах быстрый подъем уровня воды из-за заторов льда, наблюдавшийся в начале года, прекратился к 8 января. Уровень воды начал быстро снижаться под влиянием повышения температуры воздуха (например, это было отмечено на гидрометрических станциях Пудисоо, Кейла, Ванакюла, Тырве, Тойла-Ору, Вихтерпалу, Роозисааре, Тянассилма и Арбавере).

«При этом еще есть несколько гидрометрических станций, где уровень воды продолжает повышаться из-за ледового завала. Например, уровень воды на гидрометрической станции Кунингакюла в настоящее время на 44 см выше нормы, в Паюси - на 42 см, а на гидрометрической станции Варангу подъем составил с 80 см до 142 см, или более чем на 60 см, всего за три дня», - говорится в обзоре.

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