Агентство по окружающей среде: сохраняется угроза новых наводнений

В обзоре Агентства по окружающей среде отмечается, что во многих местах быстрый подъем уровня воды из-за заторов льда, наблюдавшийся в начале года, прекратился к 8 января. Уровень воды начал быстро снижаться под влиянием повышения температуры воздуха (например, это было отмечено на гидрометрических станциях Пудисоо, Кейла, Ванакюла, Тырве, Тойла-Ору, Вихтерпалу, Роозисааре, Тянассилма и Арбавере).

«При этом еще есть несколько гидрометрических станций, где уровень воды продолжает повышаться из-за ледового завала. Например, уровень воды на гидрометрической станции Кунингакюла в настоящее время на 44 см выше нормы, в Паюси - на 42 см, а на гидрометрической станции Варангу подъем составил с 80 см до 142 см, или более чем на 60 см, всего за три дня», - говорится в обзоре.