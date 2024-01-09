Агентство по окружающей среде: сохраняется угроза новых наводнений

В связи с ледовыми заторами и наводнением в поселке Лоо природоохранное ведомство проверило уровень воды и в других реках. По текущему прогнозу, сложная ледовая обстановка сохранится и не исключены новые паводки.
В обзоре Агентства по окружающей среде отмечается, что во многих местах быстрый подъем уровня воды из-за заторов льда, наблюдавшийся в начале года, прекратился к 8 января. Уровень воды начал быстро снижаться под влиянием повышения температуры воздуха (например, это было отмечено на гидрометрических станциях Пудисоо, Кейла, Ванакюла, Тырве, Тойла-Ору, Вихтерпалу, Роозисааре, Тянассилма и Арбавере).