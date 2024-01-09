Ветеринары дают советы: какие продукты с вашего стола точно не навредят вашему питомцу

Ветеринары обычно рекомендуют давать собаке свежие фрукты и овощи, или же немного разваривать их, чтобы они стали мгяче. Например, рекомендуется давать собакам чернику, которая богата целебными антиоксидантами, и морковь, которая улучшает состояние зубов и обеспечивает собаку витамином А.

А вот врач по имени Фиона подумала, что лучше всего предложить своему питомцу брокколи, потому что в этом овоще много витамина С и клетчатки. Однако рекомендация женщины вызвала критику в комментариях к ее видео, поскольку владельцы, кормившие брокколи своих собак, рассказали, что овощ вызывает у собаки неприятное газообразование в желудке.

В видео, опубликованном в TikTok, еще один ветеринар рассказал, что тыкву собаке тоже можно давать с удовольствием, но предлагать ее животному следует в вареном и протертом виде, причем нужно следить за тем, чтобы в этом тыквенном пюре не было никаких добавок.

Собаке может быть полезен отнюдь не только специализированный корм. Фото: Shutterstock

При беспокойстве за вес питомца можно давать ему в качестве лакомства огурец, поскольку он малокалориен, а также подходит собакам, страдающим аллергией. Пищеварение собаки можно поддержать, предложив ей отварной сладкий картофель.

Однако полный необходимых знаний ролик завершил врач, который сообщил, что собаке также полезно давать вареные яйца, поскольку они содержат много полезных жирных кислот и белка. Однако следует внимательно следить за количеством яиц, ведь они очень калорийны. Поэтому более крупным собакам следует съедать только одно яйцо в день, а маленьким собакам - лишь одно яйцо в неделю.