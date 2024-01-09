ДТП унесло жизни двух человек: виновным признан скончавшийся на месте происшествия водитель

Тяжелое ДТП произошло, когда столкнулись следовавший со стороны Эльва внедорожник Hyundai и ехавший из Пухья в сторону Эльва фургон Volkswagen с прицепом.

Столкновение было настолько сильным, что от удара фургон перевернулся, а ехавший на заднем сиденье 40-летний мужчина, который не был пристегнут ремнем безопасности, вылетел из автомобиля, получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия. На месте погиб и 91-летний водитель Hyundai.

Оба водителя были трезвы и у них были водительские права.

В начале осени Лыунаская префектура с разрешения прокуратуры прекратила уголовное производство, в ходе которого было установлено, что виновником ДТП был 91-летний водитель Hyundai.

«В ходе уголовного производства установлено, что водитель Hyundai на дороге Эльва-Пухья поворачивал налево и не уступил дорогу фургону Volkswagen, который двигался из Пухья в сторону Эльва, и выехал прямо перед фургоном», - прокомментировала лыунаский окружной прокурор Сильва Роод.

По ее словам, это ДТП еще раз подтверждает тот факт, что ремень безопасности может уберечь от более серьезных травм и даже спасти жизнь.

«В фургоне Volkswagen находились три человека. Двое из них, сидевшие на передних сиденьях, были пристегнуты ремнями безопасности и отделались сильным испугом. Они не пострадали. Третий мужчина, который находился на заднем сиденье, не был пристегнут ремнем безопасности, вылетел из машины и скончался на месте», - сказала она.

Поскольку виновник аварии сам погиб в результате ДТП, уголовное дело было прекращено.