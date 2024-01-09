Фашистский митинг в Риме вызвал гнев итальянской оппозиции

«Это похоже на 1924 год (когда к власти в Италии пришла фашистская партия Бенито Муссолини), - написала в фейсбуке глава левоцентристской Демократической партии Элли Шлейн. - Неонацистские организации должны быть распущены, как того требует Конституция».

Шлейн также призвала Джорджу Мелони осудить митинг в Риме, а правительство в целом - «всеми силами противостоять апологетам фашизма».

«Поразительная вещь заключается в том, что такие открытые проявления уважения к фашизму разрешены в Италии, в то время как в Германии и других странах они запрещены, и там апологеты фашизма были бы арестованы», - пишет журналист La Repubblica Паоло Берицци, который широко освещает тему крайне правого движения в стране.

По его словам, подобные мероприятия с фашистскими приветствиями и ритуалами проходят каждый год по всей стране вне зависимости от того, кто в данный момент находится у власти.

«Но после того, как авторитарные представители правительства Мелони несколько раз открыто ностальгировали по фашизму, число таких мероприятий [в Риме] в этом году заметно возросло», - говорит он.

Послевоенная конституция Италии запретила фашистскую партию Муссолини, равно как и фашистскую идеологию и пропаганду, однако крайне правые нашли способ обходить этот запрет, создавая свои организации под новыми названиями и утверждая, что у них новая сущность.

Правящая партия пока никак не комментировала фашистский митинг, лишь вице-президент нижней палаты итальянского парламента Фабио Рампелли заявил в понедельник, что его партия «Братья Италии» находится «за много световых лет» от неофашизма.

Министр иностранных дел Антонио Таяни, возглавляющий умеренную партию «Вперед, Италия», со своей стороны, одним из первых в правительстве заявил, что следует осудить прославление диктатуры. «Есть законодательство, не допускающее фашизм в нашей стране», - подчеркнул он.

Сама Джорджа Мелони в юности высоко отзывалась о Бенито Муссолини, однако с тех пор поменяла свою точку зрения и в 2021 году говорила, что в ее партии нет места «ностальгии по фашизму, расизму или антисемитизму».