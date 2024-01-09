В ФОКУСЕ ⟩ Нарва, Тарту и Выру беззащитны против российских ракет С300 и С400

У военного агрессора есть одно системное преимущество перед обороняющейся стороной: он выбирает время нападения, и, вероятно, такое, которое существенно усложнило бы оборону приграничных территорий

В местных самоуправлениях за время войны в Украине резко возрос интерес к государственной обороне, но в элементарном базовом вопросе массовой эвакуации, в том числе и в приграничных районах Эстонии, все еще царит недопустимая неопределенность. Надеюсь, нам не придется ждать еще 700 дней, чтобы устранить этот значительный недостаток.

ОДИН ВОПРОС

Эркки Тори, директор по координации вопросов безопасности и государственной обороны Государственной канцелярии. Фото: Мадис Вельтман

Какие не требующие финансовых вложений мероприятия могло бы предпринять каждое местное самоуправление для повышения своей оборонной готовности?

Во-первых, я рекомендую каждому местному самоуправлению задуматься о готовности местного самоуправления выполнять свои ключевые антикризисные задачи в случае возникновения кризиса. Запишите все недостатки, и начните их решать с нуля – не все решения требуют больших вложений. Рекомендую отработать разные сценарии, и делать это регулярно, каждый год. Таким образом, станут известны все недоработки, и у людей выработается привычка выполнять кризисные задачи.

Таким образом, руководители волостей узнают, что и в каком контексте необходимо принимать во время кризиса и войны. Также не требуется никаких затрат на поддержание тесного контакта со Спасательным департаментом, который предоставляет практические советы и учебные материалы о том, как подготовиться к кризисам, через региональные кризисные комиссии. Обязательно стоит обратиться к руководителю дружины Кайтселийта вашего уезда, ознакомиться с угрозами, планами и ожиданиями местного самоуправления в этом уезде (округе территориальной обороны). Местные самоуправления могли бы участвовать в учениях, учитывая их роль во время войны. Конечно, было бы полезно вести переговоры с соседними самоуправлениями, строить с соседями совместные планы по совместному разрешению кризисов, выходящих за пределы одного самоуправления.

Самоуправления также могли бы проводить совместные учения и тренировки. Кроме того, самоуправление стоит установить, кто (поименно, с указанием домашнего адреса и степенью потребности в поддержке) является уязвимой целевой группой в конкретном самоуправлении. Необходим план, как до них и донести информацию, и обеспечить им помощь, а также поинтересоваться, какой помощи и при каком кризисе они ждут. Эта мера также не требует специальных бюджетных средств.