В ФОКУСЕ ⟩ Нарва, Тарту и Выру беззащитны против российских ракет С300 и С400

Даже волость Раэ считает себя потенциальным полем битвы, не говоря уже о Рыуге и Валга
Городские власти Таллинна участвуют в учениях Сил обороны, город и Силы обороны стали ближе
В вопросе массовой эвакуации элементарной ясности нет даже в удаленных от границы самоуправлениях
За последние почти 700 дней произошли значительные и позитивные изменения в том, что в местных самоуправлениях думают об обороне и готовности к кризису, а также в том, как они организуют защиту населения и услуг. Однако одна большая и важная сфера – масштабная массовая эвакуация – была бессовестно проигнорирована, говорит редактор Меэлис Ойдсалу, который пообщался с главами местных самоуправлений.
Прошло почти 700 дней с начала полномасштабной агрессии России в Украине, но за это время в Эстонии не смогли прийти к ситуации, когда все местные самоуправления вдоль границы имели бы ответы на основные вопросы о защите населения, особенно по части масштабной эвакуации. Спасательный департамент действительно провел пресс-конференцию в январе прошлого года, на которой представил обзор составленного накануне масштабного плана эвакуации, но некоторые основные вопросы остаются без ответа по сей день.
Бритт Вахтер, старейшина волости Рыуге в Вырумаа, говорит, что «мы – приграничная волость, думаю, что в случае войны мы одними из первых вступим в конфликт». Однако для нее самой многое из того, что касается обороноспособности волости, остается непроясненным.
«Нет четкого представления о том, к насколько длительному кризису должны быть подготовлены все запасы, кого будут эвакуировать (как и на чем, например, будут эвакуировать лежачих больных из домов престарелых); продолжится ли работа самоуправления волости даже тогда, когда территория будет оккупирована, как будет происходить массовая эвакуация в случае военного конфликта и т. д.», – приводит Вахтер список, казалось бы, элементарных тем, которые остаются без ответа в одном из самоуправлений у юго-восточной границы.
Я думаю, что в случае войны мы будем одними из первых, кто столкнется с конфликтом.
Бритт Вахтер, старейшина волости Рыуге
Это проблема, поскольку массовая эвакуация многоквартирных домов в населенных пунктах Северо-Восточной и Юго-Восточной Эстонии может оказаться необходимой в случае войны, независимо от того, оккупировал ли противник временно некоторые приграничные населенные пункты Эстонии своими сухопутными войсками, или нет. Согласно оценке Сил обороны, например, эстонская ПВО не способна противостоять российским ракетам С300/С400 на расстоянии до 70 километров от границы, все ракеты С300 и С400 пройдут через этот район, несмотря на наличие ПВО. Помимо Нарвы, в пределах их смертельного радиуса окажутся все остальные населенные пункты в радиусе до 70 километров от восточной границы, включая Тарту и Выру.
Городу Харьков на северо-востоке Украины сейчас и обстреливают ракетами С300 и С400. В то же время в Силах обороны заявляют, что не все жители будут эвакуированы из опасных районов, и что местным самоуправлениям следует прежде всего подумать о том, как в первую очередь помочь тем, кто не может помочь себе сам – домам престарелых, детским домам и другим учреждениям социального обеспечения.
Волость Раэ может оказаться зоной военных действий
При этом вопрос эвакуации касается не только приграничных уездов. Я узнавал в муниципалитетах, как они воспринимают опасность того, что их муниципалитет превратится в поле боя в случае войны.
Готовность крупнейших самоуправлений Эстонии к кризису
Среди самоуправлений с населением более 16 000 жителей город Пярну и населенные пункты северо-восточной Эстонии выделяются своей неготовностью справляться с кризисами.
Оценка
Источник: minuomavalitsus.fin.ee
Уровень обслуживания по годам
Источник: minuomavalitsus.fin.ee
В Эстонии восприятие угрозы в самоуправлении не зависит от места его расположения. Даже в соседней с Таллинном волости Раэ считают вероятным, что в случае войны активные боевые действия перекинутся и на их самоуправление. «Эстония настолько мала, что ее невозможно разделить на переднюю и тыловую линии», – говорит старейшина волости Мадис Сарик (Партия реформ). По его оценке вероятной угрозы, большую роль для волости Раэ играет близость Таллинна и аэропорта. «Логистически мы находимся в таком месте, где через муниципалитет проходят и железная дорога, и дорога Таллинн-Тарту, мы являемся въездом в город Таллинн».
Эстония настолько мала, что ее невозможно разделить на переднюю и тыловую линии.
Старейшина волости Раэ Мадис Сарик
Опыт войны в Украине подтверждает правильность наблюдений Сарика. Буча, ставшая ареной геноцида, была уютным городом-спутником Киева. Логистические узлы (помимо аэропорта, для самоуправлений, расположенных дальше к западу от «золотого кольца» Таллинна, это также порт в Палдиски) и Таллиннская кольцевая дорога привели бы сделавший высадку, например, в Палдиски, вражеский десант, в первую очередь в пригороды Таллинна.
Глядя на привычки ведения войны у русских, им было бы достаточно для нападения на поселок Саку, просто знания о том, что там есть пивоваренный завод. В Украине потерявшие ориентацию российские подразделения тоже просто случайно оказывались в некоторых населенных пунктах, но то обстоятельство, что они заблудились, не мешало им убивать, насиловать или грабить.
По словам старейшины волости Раэ, с начала войны несколько фокусов изменились. «У нас нет ни одного убежища, но при планировании новых зданий мы прорабатываем возможности создавать в них места для укрытия. Мы также ждем завершения типового проекта со стороны государства, чтобы все муниципалитеты могли сделать жилье более доступным. Во всех сборных местах, а также на канализационных и водонасосных станциях есть генераторы, то есть, если отключится электричество, есть вода и канализация», – перечисляет Сарик достижения на данный момент.
Логистические узлы (помимо аэропорта, для самоуправлений, расположенных дальше к западу от «золотого кольца» Таллинна, это также порт в Палдиски) и Таллиннская кольцевая дорога привели бы сделавший высадку, например, в Палдиски, вражеский десант, в первую очередь в пригороды Таллинна
По его мнению, деятельность защитников прихода Раэ имеет большое значение, и с начала войны местные волонтеры плетут теневые сети в Украине. «Все это для того, чтобы поддержать Украину и не допустить, чтобы война дошла до нас», – говорит мэр.
Кризис лишил должности главу волости
Гуннар Хави, советник волости Сааремаа по готовности к кризису, также говорит, что, по их мнению, существует риск того, что волость Сааремаа может оказаться в зоне боевых действий в случае военного нападения.
Сааремаа – одно из тех самоуправлений, чья система антикризисного управления была пробуждена ото сна пандемией коронавируса. Мадис Каллас (Социал-Демократическая партия), бывший старейшина волости Сааремаа, рассказал о болезненном опыте того времени в марте 2020 года, который был связан с международными соревнованиями по волейболу, организованными на Сааремаа, и о том, насколько разрушительно такая ситуация может повлиять на самооценку главы самоуправления, когда тот понимает, что кризис вышел из-под контроля и что, возможно, глава самоуправления сам этому мог поспособствовать своим бездействием.
«Кроме того, я был совершенно опустошен морально, – сказал Каллас, который сейчас занимает должность министра регионального развития. – Вначале говорилось, что на Сааремаа умрет не менее 200 человек, это был позитивный сценарий». Это произошло из-за того, что было разрешено провести одно соревнование по волейболу. «Я даже всерьез подумал, что, наверное, больше не смогу продолжать жить на Сааремаа. Что это будет нереально, если эти жизни будут в моей совести» – признался Каллас
На самом деле все сложилось лучше, чем опасались, отчасти потому, что тогдашний старейшина стал свидетелем единства, царившего в то время в Эстонии. По его мнению, то единство, проявившееся с 11 по 26 марта 2020 года, несравнимо с чем-то бывшим до этого в новейшей истории Эстонии. Силы обороны направили в Курессааре свой полевой госпиталь, Спасательный департамент направил консультантов по кризисным ситуациям.
«Если случится по-настоящему серьезный кризис, люди в Эстонии придут друг другу на помощь», – убежден Каллас. Но простого желания недостаточно, Сааремаа не был готов к кризису, и это привело в дальнейшем к мукам совести. Однако в первые две недели старейшина почувствовал облегчение: «Мы принимали смелые решения, мы сами закрывали школы, хотя законных оснований не было, но мысленно и политически я был пуст, я знал, что будет очень тяжело мне продолжать».
Каллас подал в отставку, взяв на себя политическую ответственность за решения, принятые в начале пандемии короны. Его история – это история руководителя местного самоуправления, который потерял свою должность из-за плохой готовности к кризису несмотря на то, что его реакция на кризис была в широком плане адекватной.
Согласно исследованию, способность самоуправлений северо-восточной Эстонии управлять кризисом резко снизилась
По словам представителя Спасательного департамента Ханны Кангро, готовность самоуправлений к кризисам измеряется с помощью исследования индексным методом. Результаты исследования можно найти здесь. Оно проводится каждый год.
Самоуправления разделены по результатам индексации на три категории: с базовым уровнем, продвинутые и образцовые. Результаты исследования, проведенного в 2023 году, показывают, что средним оценкой 2022 года является уверенный продвинутый уровень, что можно считать хорошим результатом. В то же время, читая результаты исследования, на которые ссылается Спасательный департамент, можно заметить, что в 2022 году готовность эстонских самоуправлений к кризису фактически снизилась на 24% по сравнению с предыдущим годом. Снижение проверенной готовности к кризису было поразительно резким на северо-востоке Эстонии, а также в военной столице Эстонии Тапа. Таллинн получил высшую оценку – девять баллов из десяти возможных. Раквере, Тарту, Вяйке-Маарья, Ляэне-Харью, Йыэляхтме, Эльва, Ания и Канепи набрали всего на один балл меньше. Результаты исследования за 2023 год еще не получены.
Важные вопросы до сих пор без ответа
Упомянутая в начале статьи волость Рыуге в последнее время фигурирует в эфире в связи с вопросами государственной обороны, прежде всего из-за сопротивления расширению полигона Сил обороны Нурсипалу. В то же время Рыуге никоим образом не дистанцировался от государственной обороны, а работает над повышением своей обороноспособности и опережает в этом отношении некоторые другие самоуправления.
Волость приобрела генераторы, для них созданы подсоединения в сервисных центрах, зданиях предоставления коммунальных услуг и насосных станциях. В здании самоуправления волости теперь есть спутниковый телефон. Закуплены большие карты для сервисных центров, которые будут использоваться в кризисных ситуациях и при потере интернета. Есть процедурные правила, которые соблюдаются: выписка из регистра народонаселения распечатывается два раза в год, топливные баки автомобилей всегда (наполовину) заполнены, согласован протокол действий кризисной команды. Были картированы другие навыки служащих волости (языковые навыки, умение пользоваться оружием, проводить электромонтажные работы и т. д.).
Управа волости имеет обзор крупных животноводческих хозяйств, их запасов кормов и топлива и готовности к кризису, а также транспортных компаний в регионе. Имеется информация о системах канализации, водоснабжения и отопления многоквартирных домов. За счет проектного финансирования планируется приобрести для эвакуации легкие одеяла и коврики, газовые плиты, аптечки и установить информационные стенды в селах.
«На данный момент в волости Рыуге нет ни одного убежища», – указывает на один недостаток старейшина волости Бритт Вахтер. В управе волости также не хватает продовольствия и хранилищ для топлива на случай кризиса. Ближайшая автономная заправочная станция находится в городе Выру, примерно в 40 километрах из окрестностей Миссо и Мынисте. По словам старейшины волости, также отсутствует информация о лицах, которые будут призваны для выполнения обязанностей военного времени. «Это означает, что мы на данный момент не знаем, кто продолжит оказывать услуги в волости, какие договорные партнеры будут продолжать оказывать услуги (уборка снега и т. д.), помимо принудительных повинностей со стороны государства».
Предположение волости Валга может оказаться несостоятельным
По словам руководителя по связям с общественностью волости Валга Элины Наарис, в приграничном Валга предполагается, что подразделения территориальной обороны Сил обороны будут действовать и на административной территории волости Валга в случае угрозы войны или начала войны. «Можно предполагать, что эти подразделения смогут обеспечить достаточный период времени для эвакуации жителей в более безопасное место», – говорит она.
У военного агрессора есть одно системное преимущество перед обороняющейся стороной: он выбирает время нападения, и, вероятно, такое, которое существенно усложнило бы оборону приграничных территорий.
VМожно предполагать, что подразделения территориальной обороны Сил обороны смогут предоставить достаточный период времени для эвакуации жителей в более безопасное место.
Элина Наарис, руководитель по связям с общественностью волости Валга
Наряду с самоуправлением волости Сааремаа, которое некоторое время назад подняло вопрос об увеличении присутствия Сил обороны на острове, самоуправление Нарва-Йыэсуу оказалось одним из самых заметных приграничных самоуправлений. По словам старейшины волости Максима Ильина, «Нарва и Нарва-Йыэсуу станут одними из первых муниципалитетов, которые окажутся в зоне боевых действий, поскольку мы находимся в непосредственной близости от границы с Россией. Мы учитываем эти возможные риски каждый день, находясь здесь, на границе».
В январе прошлого года Ильин писал о необходимости дополнительных инвестиций в оборону Ида-Вирумаа в газете Eesti Päevaleht. «Мариуполь продержался так долго благодаря инвестициям в оборону, почему Ида-Вирумаа их лишили?» – спрашивал старейшина.
Авторская статья Ильина важна, поскольку раньше в Ида-Вирумаа о войне и государственной обороне говорили полушепотом, как будто боясь кого-то рассердить. Однако после начала полномасштабной агрессии России в Украине глава самоуправления Нарва-Йыэсуу публично требует большей защиты со стороны эстонского государства от русских.
Ренессанс государственной обороны в Таллинне
Раньше некоторая сдержанность в вопросах государственной обороны была обычной для Таллиннской горуправы. Несколько лет назад канцлер Министерства обороны и мэр Таллинна провели свою первую рабочую встречу. К настоящему времени ситуация кардинально изменилась.
Представители Таллиннской горуправы участвовали в учениях по территориальной обороне в 2022 и 2023 годах. В этом году городская администрация планирует организовать учебный день для политического руководства Таллинна, на котором Силы обороны объяснят возможные сценарии военной ситуации и обсудят, каковы взаимные ожидания в отношении поддержки друг друга.
«Мы познакомим руководство города с деятельностью и процедурами Сил обороны, чтобы мы могли максимально поддержать Силы обороны в выполнении их задач», – говорит вице-мэр Тийт Терик от центристской партии, недавно пришедший к власти, перенявший антикризисное управление города от вице-мэра Владимира Света.
Силы обороны и Кайтселийт, в свою очередь, будут оказывать поддержку городу, например, в обеспечении безопасности объектов и т. д. «Таллинн, вероятно, станет одним из главных объектов, которые противник захочет завоевать, поэтому в военной ситуации мы столкнемся с очень большими вызовами», – добавил Терик. Поэтому планируются совместные учения с Пыхьяским округом территориальной обороны.
У военного агрессора есть одно системное преимущество перед обороняющейся стороной: он выбирает время нападения, и, вероятно, такое, которое существенно усложнило бы оборону приграничных территорий
В местных самоуправлениях за время войны в Украине резко возрос интерес к государственной обороне, но в элементарном базовом вопросе массовой эвакуации, в том числе и в приграничных районах Эстонии, все еще царит недопустимая неопределенность. Надеюсь, нам не придется ждать еще 700 дней, чтобы устранить этот значительный недостаток.
ОДИН ВОПРОС
Какие не требующие финансовых вложений мероприятия могло бы предпринять каждое местное самоуправление для повышения своей оборонной готовности?
Во-первых, я рекомендую каждому местному самоуправлению задуматься о готовности местного самоуправления выполнять свои ключевые антикризисные задачи в случае возникновения кризиса. Запишите все недостатки, и начните их решать с нуля – не все решения требуют больших вложений. Рекомендую отработать разные сценарии, и делать это регулярно, каждый год. Таким образом, станут известны все недоработки, и у людей выработается привычка выполнять кризисные задачи.
Таким образом, руководители волостей узнают, что и в каком контексте необходимо принимать во время кризиса и войны. Также не требуется никаких затрат на поддержание тесного контакта со Спасательным департаментом, который предоставляет практические советы и учебные материалы о том, как подготовиться к кризисам, через региональные кризисные комиссии. Обязательно стоит обратиться к руководителю дружины Кайтселийта вашего уезда, ознакомиться с угрозами, планами и ожиданиями местного самоуправления в этом уезде (округе территориальной обороны). Местные самоуправления могли бы участвовать в учениях, учитывая их роль во время войны. Конечно, было бы полезно вести переговоры с соседними самоуправлениями, строить с соседями совместные планы по совместному разрешению кризисов, выходящих за пределы одного самоуправления.
Самоуправления также могли бы проводить совместные учения и тренировки. Кроме того, самоуправление стоит установить, кто (поименно, с указанием домашнего адреса и степенью потребности в поддержке) является уязвимой целевой группой в конкретном самоуправлении. Необходим план, как до них и донести информацию, и обеспечить им помощь, а также поинтересоваться, какой помощи и при каком кризисе они ждут. Эта мера также не требует специальных бюджетных средств.