«Новости в 7» за 9 января: партия Isamaa предложила план спасения экономики, в Кохтла-Ярве задержан крупный наркоторговец, результаты рейда «Дуют все!» и столичные библиотеки теперь доступны круглосуточно

Сегодня в выпуске:

- Резко нарастившая популярность партия Isamaa предложила свой план вывода Эстонии из экономического кризиса. Какие 10 конкретных шагов в нем содержатся, помимо резкой критики Каи Каллас и всей правящей коалиции, разбиралась наш корреспондент

- Это важно: что сделала непарламентская партия «Правые» с солидными пожертвованиями спонсоров; уровень безработицы растет 16-ю неделю подряд; скандал в Италии из-за фашистского приветствия на массовом шествии и в чем министр образования и науки Эстонии обвинила профсоюз учителей

- Наркоторговца с большим объемом запрещенных веществ задержала полиция в Кохтла-Ярве. Что было обнаружено во время обыска дома у 51-летнего мужчины и какое наказание его может ожидать - в репортаже нашего регионального корреспондента

- Праздники закончились, но у полиции по-прежнему много работы. Результаты очередного рейда «Дуют все!» и картина типичных нарушений - в материале наших коллег из программы Reporter на Kanal2

- Это интересно: машина с эстонскими номерами провалилась под лед в Псковской области; правительство Франции возглавил самый молодой премьер в истории; первая частная лунная космическая миссия столкнулась с проблемами

- Не подскажете, как пройти в библиотеку? Теперь даже в три часа ночи этот вопрос является актуальным в Таллинне, где впервые в нашей стране теперь можно круглосуточно как сдать, так и получить нужные книги.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 9 января.