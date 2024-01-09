ГАЛЕРЕЯ ⟩ Нарва в виде пряничного домика: жена американского посла сделала городу невероятный подарок

По словам Велиды, она надеялась, что когда дети вырастут, то тоже будут делать такие же домики с их собственными семьями. «Но когда я их об этом спросила, дети удивились: ты что, с ума сошла? Это самое напряженное время в нашей жизни!» - со смехом рассказала Кент.

Они с мужем постоянно живут в разных странах, поэтому здания Велида делает тоже каждый раз разные. «Я должна иметь какую-то связь с теми зданиями, которые я делаю. За это время я сделала много украинских церквей, Белый дом в Вашингтоне. Был Таиланд, Америка, Узбекистан, Польша», - перечисляет Кент, показывая фото и видео других своих работ.

«Почему я выбрала Нарву? Конечно, Таллинн очень красивый, особенно его сказочный Старый город. Но однажды мы приехали в Нарву по работе, и на меня огромное впечатление произвел замок. Сначала я хотела сделать один большой пряничный замок, но в итоге передумала и сделала несколько зданий, так сказать, пряничный комплекс», - рассказала Кент.

По словам Велиды, каждую страну она оценивает именно по людям. «Когда я приехала в Нарву, мне очень понравились люди, с которыми я пообщалась, и вообще в Эстонии очень много приятных людей. Поэтому я с удовольствием работала над этим проектом», - пояснила она.

По словам Кент, у каждого пряничного проекта своя судьба, и те, кому семья Кент преподносит такой подарок, уже самостоятельно решают, что с ним делать. «В Таиланде дом скормили рыбкам в храме, другой ушел птицам в Киеве. Но это искусство, которое не держится долго», - сказала Велида, добавив, что, начиная с 2014 года, некоторые ее работы получились весьма политическими, в связи с тем, что Россия вторглась в Украину и аннексировала Крым. «Я также поддержала протесты в Белоруссии своей работой», - добавила Велида.

У всех желающих будет возможность полюбоваться творением Велиды Кент в Нарвской городской библиотеке.