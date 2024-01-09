Во вторник в Нарвской библиотеке посол США Джордж Кент и его жена Велида Кент передали городу подарок, который Велида сделала сама: пряничную Нарву!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Нарва в виде пряничного домика: жена американского посла сделала городу невероятный подарок
В этот вечер нарвитяне с удовольствием собрались послушать посла и его жену, которая последние 15 лет создает удивительные пряничные копии разных зданий, церквей и других сооружений, разбросанных по всему миру.
Велида рассказала, что свои творения она создает из так называемого немецкого варианта пипаркоков. Жена посла свободно говорит на русском языке, так как она родилась в Узбекистане, в Ташкенте. Ее предки были отправлены в среднюю Азию еще при Иосифе Сталине.
«Первый раз я увидела пряничный домик в 2005 году, в Киеве, дома у сотрудника посольства. А в 2008 решила попробовать сделать такой же на Рождество самостоятельно, нашла рецепт в Интернете», - рассказала Кент. Тогда это был обычный, привычный нам пряничный домик, который они в итоге съели всей семьей.
На следующий год Велида решила сделать из пряничного теста киевский Владимирский собор, который в последствие подарила украинскому посольству. С тех пор это превратилось в традицию. За эти годы Кент сделала много разных пряничных произведений искусства - от церквей и костелов до целых комплексов зданий из разных стран.
«Обычно "строительство" пряничных домиков приходится на период с конца октября до конца ноября-начала декабря. Не знаю, сколько часов на это уходит, но в среднем - по пять-шесть недель. Иногда я сижу до двух ночи, иногда - по паре часов в день», - рассказала жена посла. Сам посол, по словам Велиды, занимается укладыванием пряничных дорог. Трое детей тоже всегда задействованы в создании пряничных сооружений.
По словам Велиды, она надеялась, что когда дети вырастут, то тоже будут делать такие же домики с их собственными семьями. «Но когда я их об этом спросила, дети удивились: ты что, с ума сошла? Это самое напряженное время в нашей жизни!» - со смехом рассказала Кент.
Они с мужем постоянно живут в разных странах, поэтому здания Велида делает тоже каждый раз разные. «Я должна иметь какую-то связь с теми зданиями, которые я делаю. За это время я сделала много украинских церквей, Белый дом в Вашингтоне. Был Таиланд, Америка, Узбекистан, Польша», - перечисляет Кент, показывая фото и видео других своих работ.
«Почему я выбрала Нарву? Конечно, Таллинн очень красивый, особенно его сказочный Старый город. Но однажды мы приехали в Нарву по работе, и на меня огромное впечатление произвел замок. Сначала я хотела сделать один большой пряничный замок, но в итоге передумала и сделала несколько зданий, так сказать, пряничный комплекс», - рассказала Кент.
По словам Велиды, каждую страну она оценивает именно по людям. «Когда я приехала в Нарву, мне очень понравились люди, с которыми я пообщалась, и вообще в Эстонии очень много приятных людей. Поэтому я с удовольствием работала над этим проектом», - пояснила она.
По словам Кент, у каждого пряничного проекта своя судьба, и те, кому семья Кент преподносит такой подарок, уже самостоятельно решают, что с ним делать. «В Таиланде дом скормили рыбкам в храме, другой ушел птицам в Киеве. Но это искусство, которое не держится долго», - сказала Велида, добавив, что, начиная с 2014 года, некоторые ее работы получились весьма политическими, в связи с тем, что Россия вторглась в Украину и аннексировала Крым. «Я также поддержала протесты в Белоруссии своей работой», - добавила Велида.
У всех желающих будет возможность полюбоваться творением Велиды Кент в Нарвской городской библиотеке.