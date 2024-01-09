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Началась распродажа: еще один магазин готовится к закрытию

Мерли Раудла
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В июне 2021 года магазин Rakvere Talupood открылся в торговом центре Tsentrum.
В июне 2021 года магазин Rakvere Talupood открылся в торговом центре Tsentrum. Фото: Marianne Loorents

Расположенный в торговом центре Kroonikeskus фермерский магазин Rakvere Talupood, который со вчерашнего дня снизил все цены на четверть, скоро завершит свой очередной этап. Предыдущие руководители были бы рады передать эстафету новому энтузиасту. Если такого человека не удастся найти, двери фермерского магазина будут закрыты окончательно.

Одна из руководителей Rakvere Talupood Элен Пыдра сказала, что в управление магазином нужно вкладывать свое время. Однако, поскольку у всех нынешних руководителей есть свои хутора, времени на магазин просто не хватает. «Видно, что у людей нет денег», - говорит Пыдра, которая выращивает индеек и салат на органической ферме Карусааре.

«Может быть, кто-то захочет продолжить это дело? Если кто-то захочет принять вызов, я отдам площадь вместе с вещами», - предложила Пыдра. У Talupood уютное торговое помещение в торговом центре Kroonikeskus рядом с кафе Würtspagar. «Мы купили холодильники, сделали ремонт. Площадь обустроена», - сказала она.

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