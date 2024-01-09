Началась распродажа: еще один магазин готовится к закрытию

Одна из руководителей Rakvere Talupood Элен Пыдра сказала, что в управление магазином нужно вкладывать свое время. Однако, поскольку у всех нынешних руководителей есть свои хутора, времени на магазин просто не хватает. «Видно, что у людей нет денег», - говорит Пыдра, которая выращивает индеек и салат на органической ферме Карусааре.