Началась распродажа: еще один магазин готовится к закрытию

Расположенный в торговом центре Kroonikeskus фермерский магазин Rakvere Talupood, который со вчерашнего дня снизил все цены на четверть, скоро завершит свой очередной этап. Предыдущие руководители были бы рады передать эстафету новому энтузиасту. Если такого человека не удастся найти, двери фермерского магазина будут закрыты окончательно.
Одна из руководителей Rakvere Talupood Элен Пыдра сказала, что в управление магазином нужно вкладывать свое время. Однако, поскольку у всех нынешних руководителей есть свои хутора, времени на магазин просто не хватает. «Видно, что у людей нет денег», - говорит Пыдра, которая выращивает индеек и салат на органической ферме Карусааре.