Вор с корзиной продуктов сбежал из магазина: его преследовали как продавец, так и полицейские

27 декабря в 11.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в городе Курессааре молодой человек вышел из магазина с корзиной, полной продуктов, но не заплатил за товар. Сотрудник магазина последовал за молодым человеком и в то же время передавал патрулю информацию о передвижениях вора. Полицейский патруль через пять минут после получения сообщения остановил 23-летнего молодого человека на ближайшей улице.