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Вор с корзиной продуктов сбежал из магазина: его преследовали как продавец, так и полицейские

Марили Кескюла
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Продуктовая корзина.
Продуктовая корзина. Фото: Arvo Meeks, Valgamaalane

Дорожающая с каждым днем повседневная жизнь наглядно отражается и на статистике краж в магазинах на Сааремаа. Тенденция роста краж наблюдается как в Эстонии в целом, так и на острове - число преступлений за последние два года выросло практически вдвое.

27 декабря в 11.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в городе Курессааре молодой человек вышел из магазина с корзиной, полной продуктов, но не заплатил за товар. Сотрудник магазина последовал за молодым человеком и в то же время передавал патрулю информацию о передвижениях вора. Полицейский патруль через пять минут после получения сообщения остановил 23-летнего молодого человека на ближайшей улице.

«Молодой человек украл из магазина различные продукты питания на сумму около 21 евро, нетронутые товары были возвращены в магазин в целости и сохранности, за исключением одного мороженого, которое не удалось вернуть», - рассказал руководитель морской спасательной и патрульной службы Курессааре Эрки Вялинурм.

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