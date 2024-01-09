Большие перемены: бывший лидер Партии зеленых переходит к социал-демократам

Тыугу сказала Postimees, что политически близкие ей темы остались прежними, и ее взгляды не изменились.

«Я состояла в Партии зеленых шесть лет, и теперь чувствую, что в контексте Эстонии более эффективно продвигать важные для меня темы, такие как экологическая и социальная политика, вместе с социал-демократами», - пояснила Тыугу.

Она отметила, что в Партии зеленых условия для достижения политических целей сложные, поскольку средств гораздо меньше.

«А у социал-демократов много возможностей», - подчеркнула Тыугу.

Отметим, что всего несколько недель назад Тыугу стала советником Таллиннской горуправы по вопросам окружающей среды и климата.