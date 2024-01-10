«На кухне» ⟩ «Мы помогаем языковому погружению». Куратор Олеся Мюнд рассказала, зачем Ласнамяэ розовый павильон

Посетитель видит, что его жизнь тоже уставлена коробками – и это те моменты, которые удерживают от того, чтобы быть смелыми, чтобы пробовать дальше. Искусство здесь и помогает увидеть разные варианты решения. Мало того, оно сложносоставное и помогает мыслить на нескольких уровнях. К форме добавляется содержание, мысль, потом контекст и еще личность автора. Процесс наблюдения хотя бы за одной формой очень сильно развивает мышление. Плюс у художников чувственность развита сильнее, поэтому они могут сложный месседж упаковать в какой-то, например, бытовой предмет. В ту же коробку. Коробки у нас везде, так что искусство внедряется к нам в быт.

Олеся Мюнд на выставке «Держи меня нежно» (Ласнамяэский Дом искусств), лето 2023. Фото: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix Baltics

- Я тебя перебью, хотя совершенно не хотел этого делать. Я был увлечен наблюдением за тем, как ты это делала. Тут я в скобках замечу, что Олеся сама художница и мастер перформанса, что мы только что с вами, дорогие зрители, и наблюдали. Ты ведь говоришь о коробках, которые совершенно необязательно в воображаемом мире присутствуют. Зайди в любую квартиру, и все заставлено коробками, которые люди годами не способны разобрать. Получается, не нужно далеко ходить за возвышенными идеями, чтобы разговаривать с человеком на языке искусства!