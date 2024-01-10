10 января в 15:00 на кухне Rus.Postimees - художница и куратор Олеся Мюнд, уже довольно продолжительное время заведущая образовательными проектами в Доме искусств (Kunstihoone) в Ласнамяэ. С начала ремонта основного здания на площади Свободы филиал в новом районе успел сделать несколько больше, чем можно было бы ожидать. Об интервенции современного искусства в места повседневного проживания людей, зачастую далеких от художественной жизни, мы и поговорим в нашей передаче.
«На кухне» ⟩ Розовое дерево на серой горе: как Ласнамяэ привыкало к дому искусств
Официальная должность Олеси - куратор образовательных программ Дома искусств. Это значит, что она занимается широким, если не вообще всем спектром работы, с которой ассоциируется деятельность этой институции. Ведь искусство - и это отправной тезис Олеси - всегда связано с образованием. На эту спорную тему мы и будем говорить в передаче.
Насколько важно, что павильон Дома искусств находится в Ласнамяэ, а не в привычном для туристов и культурной публики центре города? Какое отношение к себе наблюдают работники Дома и как меняется это отношение? Что делается для того, чтобы укрепить репутацию институции и привлечь в нее публику? Эти и другие заходы в тему «искусство и образование» могут облегчить ее рассмотрение, сделать его более конкретным.
И до встречи на кухне, посиделки на которой продолжаются и в новом году!