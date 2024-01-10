Профсоюзы: правительству следует проанализировать вопрос оплаты больничных со второго дня

Председатель Центрального союза профсоюзов Кайа Васк считает, что правительство должно проанализировать возможность оплаты больничных со второго дня болезни, так как это важно для здоровья работников, прибыли работодателей и бюджета Кассы здоровья, пишет Rus.ERR.
В ответ на появившуюся на этой неделе новость о том, что восстановление старого порядка резко сократило число больничных, и, по оценке работодателей, речь идет о правильном шаге, Васк напомнила, что принятые во время коронавирусы меры способствовали тому, что люди стали реже выходить на работу больными, быстрее выздоравливали и, соответственно, быстрее возвращались на работу.
«Это, в свою очередь, снизило нагрузку на бюджет Кассы здоровья и способствовало стабильной прибыли работодателей», – сказала Васк.
С 1 июля 2023 года больничные снова оплачиваются с четвертого дня, а не со второго, как во время пандемии коронавируса.