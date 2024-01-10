Профсоюзы: правительству следует проанализировать вопрос оплаты больничных со второго дня

В ответ на появившуюся на этой неделе новость о том, что восстановление старого порядка резко сократило число больничных, и, по оценке работодателей, речь идет о правильном шаге, Васк напомнила, что принятые во время коронавирусы меры способствовали тому, что люди стали реже выходить на работу больными, быстрее выздоравливали и, соответственно, быстрее возвращались на работу.