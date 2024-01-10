Может ли Ратас примкнуть к Партии реформ? Каллас дала однозначный ответ

Комментируя в передаче Esimene stuudio на канале ETV утверждения о том, что в коалиции возникла напряженность, Каллас подчеркнула, что между Партией реформ, соцдемами и «Ээсти 200» прекрасные отношения.

Говоря о возможном выходе из Центристской партии ее бывшего председателя Юри Ратаса, Каллас весьма конкретно заявила, что Партия реформ в нем не заинтересована.

«Юри Ратаса интересует его собственное будущее, и нам нечего ему предложить», – сказала лидер реформистов.

Юри Ратас заявил на прошлой неделе, что он не принимал решения о выходе из Центристской партии, хотя и не исключил это в будущем.