IKEA отзывает один из товаров

IKEA призывает клиентов прекратить использование USB зарядки ÅSKSTORM 40W темно-серого цвета, номер товара 50461193, и связаться с фирмой для получения полного возврата затрат.
IKEA разрабатывает товары, используя строгую программу оценки рисков и тестирования, придерживаясь всех стандартов и правил на рынках сбыта. Несмотря на это, была получена информация, что USB кабель устройства ÅSKSTORM 40W темно-серого цвета может быть поврежден, если его закрутить вокруг зарядки или при сгибе после долгого периода использования.
«Поврежденный кабель может привести к ожогам и поражениям электрического тока, поэтому мы отзываем зарядное устройство ÅSKSTORM 40W темно-серого цвета», – сообщает IKEA.
Зарядное устройство ÅSKSTORM 40W темно-серого цвета можно определить по серийному номеру ICPSW5-40-1, который расположен на задней стороне зарядки.
Товар можно вернуть в любой магазин IKEA и получить полный возврат стоимости, чек покупки для этого не требуется.