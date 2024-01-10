IKEA отзывает один из товаров

IKEA разрабатывает товары, используя строгую программу оценки рисков и тестирования, придерживаясь всех стандартов и правил на рынках сбыта. Несмотря на это, была получена информация, что USB кабель устройства ÅSKSTORM 40W темно-серого цвета может быть поврежден, если его закрутить вокруг зарядки или при сгибе после долгого периода использования.