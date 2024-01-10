Эстонский теннисист досрочно завершил турнир Australian Open

Лаял впервые принял участие в турнире Большого шлема в США в августе прошлого года. Тогда он также проиграл в первом раунде квалификации. Лаял раньше не встречался с Гренье; французский теннисист на вершине своей карьеры занимал 95-ю строку мирового рейтинга, на его счету пять побед на турнирах ATP Challenger.

Для Лаяла 2023 год стал самым успешным в карьере. В июне он выиграл первый в карьере турнир ATP Challenger в США, в августе дебютировал в квалификации US Open, а в ноябре впервые вошел в число 200 лучших игроков мирового рейтинга. В этом году его цель – попасть в сотню лучших в мире, сказал Лаял в интервью Postimees в декабре.