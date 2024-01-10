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Эстонский теннисист досрочно завершил турнир Australian Open

rus.postimees.ee
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Марк Лаял.
Марк Лаял. Фото: IMAGO/Roberta Corradin/IPA Sport / ipa

Лучший теннисист Эстонии в мужском зачете Марк Лаял (204 ATP) проиграл со счетом 4:6, 2:6 французу Гюго Гренье (179 ATP) в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису и выбыл из соревнований.

Лаял впервые принял участие в турнире Большого шлема в США в августе прошлого года. Тогда он также проиграл в первом раунде квалификации. Лаял раньше не встречался с Гренье; французский теннисист на вершине своей карьеры занимал 95-ю строку мирового рейтинга, на его счету пять побед на турнирах ATP Challenger.

В квалификации Australian Open Марк Лаял также принимал участие впервые в карьере

Для Лаяла 2023 год стал самым успешным в карьере. В июне он выиграл первый в карьере турнир ATP Challenger в США, в августе дебютировал в квалификации US Open, а в ноябре впервые вошел в число 200 лучших игроков мирового рейтинга. В этом году его цель – попасть в сотню лучших в мире, сказал Лаял в интервью Postimees в декабре.

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