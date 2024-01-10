Каллас: Таллинн нарушит закон, если будет платить бастующим педагогам

По словам премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), учителя, безусловно, заслуживают более высоких зарплат, и в течение следующих нескольких лет зарплаты повысятся. Но, по ее словам, вызывает вопросы, почему учителя бастуют в то время, когда государственный бюджет уже принят, а обсуждение бюджетной стратегии начнется только в июне, пишет Rus.ERR.
Каллас раскритиковала планы Таллинна выплатить учителям зарплату за время забастовки.
«Таллинн будет платить зарплату во время забастовки, это противоречит закону. В законе сказано, что забастовка является добровольной, и зарплата не выплачивается. Если Таллинн будет платить зарплату, значит, Таллинн хочет использовать учителей в своей политической борьбе против правительства», – заявила Каллас.