Каллас: Таллинн нарушит закон, если будет платить бастующим педагогам

По словам премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), учителя, безусловно, заслуживают более высоких зарплат, и в течение следующих нескольких лет зарплаты повысятся. Но, по ее словам, вызывает вопросы, почему учителя бастуют в то время, когда государственный бюджет уже принят, а обсуждение бюджетной стратегии начнется только в июне, пишет Rus.ERR.