ФОТОНОВОСТЬ ⟩ В Ласнамяэ появился идеологически заряженный плакат в поддержку Михаила

По словам читателя Rus.Postimees, плакат был приклеен к столбу возле остановки Паэвялья. На нем написано: «Партия реформ - отстой» и «Михаил - народ с тобой». Из контекста и стилистики плаката можно понять, что он задуман как акция в поддержку председателя Центристской партии Михаила Кылварта.

Центристская партия погрузилась на прошлой неделе в глубокий кризис, когда о своем выходе из ее рядов объявили шесть членов Рийгикогу, среди которых бывшие министры Танель Кийк и Яак Ааб. Партию массово покидают именно опытные политики с эстонским родным языком. Конкуренты центристов, среди них социал-демократ Раймонд Кальюлайд и вице-председатель «Ээсти 200» Кристина Каллас, а также ряд обозревателей заявили, что Центристская партия может превратиться в нишевую русскую партию.

На возможность смены партийной принадлежности намекает и бывший лидер партии, экс-премьер Юри Ратас, который исключил участие в выборах в Европарламент по списку центристов, если в нем будет значиться имя Яны Тоом.

Плакат в Ласнамяэ в поддержку Михаила. Фото: личный архив

Поднятая в полусгибе (или почти распрямленная) рука с повернутым от себя сжатым кулаком, особенно если она красного цвета, является исторически символом коммунистического движения.

Символ использовал Союз красных фронтовиков (нем. Roter Frontkämpferbund), который был военизированной организацией Коммунистической партии Германии.

В наше время символ активно используют различные леворадикальные движения.

Эмблема немецких коммунистов. Фото: Postimees