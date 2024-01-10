Опрос: что жители Эстонии планируют делать со своими деньгами в этом году

Самым популярным ответом было планирование большего, чем раньше, бюджета, а также сокращение повседневных расходов. Так ответила треть участников опроса. 21% респондентов планируют накопить деньги на путешествие, 18% планируют улучшить свое материальное положение путем поиска дополнительной работы, а 14% ради повышения зарплаты предполагают сменить работодателя.

11% респондентов планируют делать взносы в третью пенсионную ступень, 10% – приумножить деньги, инвестируя за пределами пенсионной ступени. 9% респондентов планируют откладывать деньги на покупку жилья, а 8% принявших участие в опросе – купить автомобиль. 6% респондентов хотят начать собственный бизнес.

13% респондентов пока не знают, куда направить свои деньги в будущем году, а 17% ответили, что не будут использовать свои деньги вышеупомянутыми способами.

«Повышение налога с оборота, высокие процентные ставки и инфляция потрепали кошельки жителей Эстонии, поэтому почти каждый пятый взрослый планирует найти дополнительную работу. Если у вас появляется хорошая возможность дополнительно поработать, и вы хотите использовать ее для создания сбережений и инвестирования, то в краткосрочной перспективе этой возможностью стоит воспользоваться. Однако приоритетом должны быть отдых и время, проведенное с близкими людьми. Также важно подумать, что именно для вас важнее – качество жизни сегодня или инвестиции в будущее», – сказала руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.

Она отметила, что не стоит легкомысленно менять работу лишь ради повышения зарплаты. «Известно, что максимизация повышения заработной платы обычно достигается за счет смены работодателя, а не путем требования повышения выплат. В то же время все внимание не должно быть сосредоточено на деньгах, поскольку хороший работодатель имеет множество других финансовых и эмоциональных преимуществ, которых может не быть на предлагающем большую зарплату рабочем месте. Очень важным фактором сегодня является стабильность и устойчивость работодателя», – сказала Хакиайнен.

Она добавила, что улучшение финансового положения начинается с планирования, но еще важнее постоянно придерживаться разработанного плана.

Опрос, проведенный по заказу банка Citadele в трех странах Балтии исследовательской фирмой Norstat, охватил по 1000 человек в каждой стране. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.